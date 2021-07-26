İmamoğlu'ndan aşı çağrısı: Lütfen, birbirimizi koruyalım, birlikte korunalım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bilimsel tüm veriler aşılanmanın koruyuculuğunu gözler önüne seriyor. Vakaların tekrar yükseldiği bugünlerde aşı olmamış tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Ben 2 doz aşımı oldum. Lütfen, birbirimizi koruyalım, birlikte korunalım."

Bilimsel tüm veriler aşılanmanın koruyuculuğunu gözler önüne seriyor. Vakaların tekrar yükseldiği bugünlerde aşı olmamış tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Ben 2 doz aşımı oldum. Lütfen, birbirimizi koruyalım, birlikte korunalım. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 26, 2021

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