İmamoğlu'ndan aşı çağrısı: Lütfen, birbirimizi koruyalım, birlikte korunalım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bilimsel tüm veriler aşılanmanın koruyuculuğunu gözler önüne seriyor. Vakaların tekrar yükseldiği bugünlerde aşı olmamış tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Ben 2 doz aşımı oldum. Lütfen, birbirimizi koruyalım, birlikte korunalım."
Bilimsel tüm veriler aşılanmanın koruyuculuğunu gözler önüne seriyor. Vakaların tekrar yükseldiği bugünlerde aşı olmamış tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Ben 2 doz aşımı oldum. Lütfen, birbirimizi koruyalım, birlikte korunalım.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 26, 2021
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