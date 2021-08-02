TTB: Randevusu olan insanların aşılanmasında sıkıntı yaşanıyor

Aşı tedarikindeki yetersizlikten dolayı randevusu olan insanların aşılanmasında sıkıntı yaşanıyor. Sağlık çalışanları ise bir kez daha sorunlar ile yalnız bırakılıyor.



Yaşananların sorumlusu, başından beri bir aşı programı ve planlaması yapmayan Sağlık Bakanlığı'dır.