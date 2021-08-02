TTB: Randevusu olan insanların aşılanmasında sıkıntı yaşanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının sevkiyatında birkaç gün azalma olacağını duyurmuş ve “Randevusuz gelmeyin” demişti. Koca, Sinovac aşısında ise sıkıntı olmayacağını söylemişti.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) açıklamasında şunlar denildi:
“Aşı tedarikindeki yetersizlikten dolayı randevusu olan insanların aşılanmasında sıkıntı yaşanıyor. Sağlık çalışanları ise bir kez daha sorunlar ile yalnız bırakılıyor. Yaşananların sorumlusu, başından beri bir aşı programı ve planlaması yapmayan Sağlık Bakanlığı’dır.”
Aşı tedarikindeki yetersizlikten dolayı randevusu olan insanların aşılanmasında sıkıntı yaşanıyor. Sağlık çalışanları ise bir kez daha sorunlar ile yalnız bırakılıyor.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) August 2, 2021
Yaşananların sorumlusu, başından beri bir aşı programı ve planlaması yapmayan Sağlık Bakanlığı'dır.
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