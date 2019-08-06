THY'nin yeni ekip kıyafetleri tanıtıldı

Güneş tanrısı Mithras’ın son tapınağının bulunması ile dünya gündemine oturan Zerzevan Kalesi’nde yeni bir tartışma başladı. Mithras Tapınağı’nda yoğun bir enerjinin olduğu belirtilirken, yurtdışından gelen bir grubun tapınakta gizlice enerji ölçümü yaptığı söyleniyor.