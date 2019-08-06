THY'nin yeni ekip kıyafetleri tanıtıldı

İstanbul Havalimanı THY Kabin Terminali'nde düzenlenen etkinlikte, İtalyan tasarımcı Ettore Bilotta'nın hazırladığı kabin kıyafetleri tanıtıldı.
Türk Hava Yolları (THY) kabin ekipleri, uzun menzilli rotalarda yeni üniformalarını kullanmaya başladı.
İstanbul Havalimanı THY Kabin Terminali'nde düzenlenen etkinlikte, İtalyan tasarımcı Ettore Bilotta'nın hazırladığı kabin kıyafetleri tanıtıldı.
ABD'li mevkidaşı Mark Esper'le görüşen Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynolds, Washington'un Avustralya topraklarına orta menzilli nükleer füzeler konuşlandırmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
İngiliz Guardian gazetesi, Paris’teki Notre Dame Katedrali yangını sırasında Sputnik Fransa muhabirinin çektiği ve internette yayılan fotoğrafın sahte olduğunu ileri sürmesi nedeniyle özür diledi. Sputnik’in kanıtları sunmasının ardından, gazetenin haksız suçlamalar yönelttiğini kabul etmesi 4 ay aldı.
Güneş tanrısı Mithras’ın son tapınağının bulunması ile dünya gündemine oturan Zerzevan Kalesi’nde yeni bir tartışma başladı. Mithras Tapınağı’nda yoğun bir enerjinin olduğu belirtilirken, yurtdışından gelen bir grubun tapınakta gizlice enerji ölçümü yaptığı söyleniyor.
Halk güçleri üyelerine elektrik veriliyor, ceset dolu çukurlara atılıyordu, işkencelere dayanamayıp hayatını kaybedenlerin mezarları ise kalkış pistinin hemen yanındaydı.
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