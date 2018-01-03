Akşener'den 'Gül' iddialarına tepki: Ne çatı ne baca ne de pencere...

Akşener, "İl il geziyoruz. 15'inci durağımız Giresun. Gördüğümüz birinci sorun genç işsizlik. 4 yıllık üniversite mezunu olup iş bulamayan gençlerden bahsediyoruz. Sorular çalındı çocuklar işsiz. Sorular çalındı anladık. FETÖ'cüler çaldı ama kimler girdi? Ben Meclis başkan vekilliği unvanımla haksızlığa uğramış bir gencin sorununu çözemedim. Ya FETÖ imamlarına ya da AK Parti'nin imamlarına takıldık. İmamdan bol bir şey yok" dedi.
'DEVLETİ MİLLET SOKAKTAN TOPLADI'
"O kadar kul hakkı aldınız ki yapamayacaksınız. Elinizde tek şey var o da OHAL üzerinden insanları korkutmak. Ama korkmuyorlar, işte buradalar. Ne yapacaksınız şimdi? Kanun Hükmünde Kararname üstüne kararname çıkartıyorsunuz. Ayıptır be ayıptır. 15 Temmuz'da millet indi sokağa 249 şehidimiz var. Allah mekânları cennet etsin. Millet görevini yaptı ama bunlar görevini yaptı mı? Devleti millet sokaktan topladı."
'BEN ADAYIM KARDEŞİM'
Seçimde aday olacağını vurgulayan Akşener, "İYİ Parti ile oturup, İYİ Parti ile kalkıyorlar. Yazarın biri bugün yazmış; Sayın Abdullah Gül ile haşır-neşirmişiz, kendisi aday olacakmış, ben de adaylığımı çekecekmişim. Benim sözüm söz. Çatı adaylar falan vardı. Yani ne çatı ne baca ne de pencere kardeşim, ben adayım. Halep oradaysa arşın da burada. Hep birlikte göreceğiz. Niye korkuyorsunuz" diye konuştu.
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