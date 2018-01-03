Akşener'den 'Gül' iddialarına tepki: Ne çatı ne baca ne de pencere...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ün aday olması durumunda 'kararını gözden geçireceği' iddialarına yanıt veren İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Abdullah Gül'le haşır-neşirmişiz, kendisi aday olacakmış, ben de adaylığımı çekecekmişim. Benim sözüm söz. Çatı adaylar falan vardı. Yani ne çatı ne baca ne de pencere kardeşim, ben adayım" dedi.

© AA/ Fatih Aktaş Akşener: CHP ile ittifak yapmam

Giresun'da partisi tarafından Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Akşener, Türkiye'de en önemli sorunun genç işsizliği olduğunu belirtti.

Akşener, "İl il geziyoruz. 15'inci durağımız Giresun. Gördüğümüz birinci sorun genç işsizlik. 4 yıllık üniversite mezunu olup iş bulamayan gençlerden bahsediyoruz. Sorular çalındı çocuklar işsiz. Sorular çalındı anladık. FETÖ'cüler çaldı ama kimler girdi? Ben Meclis başkan vekilliği unvanımla haksızlığa uğramış bir gencin sorununu çözemedim. Ya FETÖ imamlarına ya da AK Parti'nin imamlarına takıldık. İmamdan bol bir şey yok" dedi.

'DEVLETİ MİLLET SOKAKTAN TOPLADI'

"Bu kadar gencin işsiz olduğu bir Türkiye'de ilan ediyorum: Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Tek adam rejimini kuramayacaksınız" diyen Akşener, şöyle devam etti:

"O kadar kul hakkı aldınız ki yapamayacaksınız. Elinizde tek şey var o da OHAL üzerinden insanları korkutmak. Ama korkmuyorlar, işte buradalar. Ne yapacaksınız şimdi? Kanun Hükmünde Kararname üstüne kararname çıkartıyorsunuz. Ayıptır be ayıptır. 15 Temmuz'da millet indi sokağa 249 şehidimiz var. Allah mekânları cennet etsin. Millet görevini yaptı ama bunlar görevini yaptı mı? Devleti millet sokaktan topladı."

'BEN ADAYIM KARDEŞİM'

Akşener, kendisi hakkında 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olması durumunda 'kararını gözden geçireceği yönünde iddialara da yanıt verdi.

Seçimde aday olacağını vurgulayan Akşener, "İYİ Parti ile oturup, İYİ Parti ile kalkıyorlar. Yazarın biri bugün yazmış; Sayın Abdullah Gül ile haşır-neşirmişiz, kendisi aday olacakmış, ben de adaylığımı çekecekmişim. Benim sözüm söz. Çatı adaylar falan vardı. Yani ne çatı ne baca ne de pencere kardeşim, ben adayım. Halep oradaysa arşın da burada. Hep birlikte göreceğiz. Niye korkuyorsunuz" diye konuştu.