Ötüken Birliği Partisi kuruldu

Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı, son kurulan Ötüken Birliği Partisi ile 88'e yükseldi. Irkı esas alarak Türkçülük düşüncesiyle yola çıktığını açıklayan partinin programında, "Türk'ü dünyada en üstün ırk olarak gördüğümüz için, Türkiye Türklerindir demek için kurulduk" ifadesi yer alıyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı faaliyette bulunan siyasi parti listesini güncelledi. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Türkiye'de 88 siyasi parti faaliyette bulunuyor. Listeye göre 2017 yılında 4 siyasi parti kuruldu. Bu partiler sırasıyla, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi ve en son 20 Aralık tarihinde kurulan Ötüken Birliği Partisi oldu.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre kısa adı Ötüken olan partinin kurucusu ve tüzüğü henüz Yargıtay sitesine yüklenmedi. Partinin sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre kurucu genel başkanı M. Hakan Semerci oldu. Yine burada yer alan programa göre parti "Türk milletinin, Türk yurdunda kayıtsız şartsız hakim, tam bağımsız ve birlik olarak yaşamasını amaçlayan Türkçü düşüncenin ürünü" olarak kuruldu.

Tek başına iktidara gelme amacı ile yola çıktığını belirten partinin programında Türk milleti, "anne ve baba soyu olarak Türk ırkına mensup, ana dili Türkçe, Türk kültürüne mensup ve Türk ırkına mensup olanlar kadar Türkleşen (Türk olduğunu hatırlayan ve uyanan) kişilerin, bir araya geldiği bir kitle" olarak tanımlandı.

'TÜRKİYE TÜRKLERİNDİR DEMEK İÇİN KURULDUK'

Partinin iç ve dış politikasının temelini de bu kitlenin her açıdan faydasını sağlamak üzere oluşturduğu belirtildi. Parti programında yer alan kuruluş amaçları içinde "Türkü dünyada en üstün ırk olarak gördüğümüz için, Türkiye Türklerindir demek için kurulduk" ifadeleri dikkat çekti.

​'VATANIN BEKASI TÜRK OLMAYANLARIN İDARESİNDE OLMAYACAKTIR'

Parti programında yer alan hedeflerden bazıları şöyle:

© AA/ Halil Sağırkaya Erdoğan: Türkçülük, Kürtçülük yapmak bölücülüktür

Devletin resmi makamlarında Türklük şuuruna sahip olmayanların görev almasını reddeder.

Türkiye Cumhuriyeti siyasetine yine Türkler karar verecekler ve uygulayacaklardır. Türk siyasetinde, Türk milletvekilleri ve Türkçü millet vekilleri olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatanının bekası Türk olmayanların idaresinde olmayacaktır.

'ASKER VE POLİSLER TÜRK KÖKENLİ OLACAK, YABANCILARLA EVLİLİK YASAKLANACAK'



© AA/ Cem Öksüz Emniyette yönetmelik değişikliği: Kel ve dövmeliler de polis olabilecek

Mülteci akını durdurulacak, Türk tabiyetine geçenlerin vatandaşlıkları iptal edilerek ülkelerine geri yollanacaktır.

İdam cezası kapsamlı olarak suçlar kapsamında uygulamaya geçirilecektir.

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