Kayıt
11:52 11 Mart 2018
Ankara+ 15°C
İstanbul+ 7°C
Canlı Yayın
    Arama
    CHP 19. Olağanüstü Kurultayı

    CHP'de başkan adaylığı için imza koşulu 64'e indi

    © AA/ CHP / Ziya Köseoğlu
    Politika
    URL'yi kısaltın
    0 01

    CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı'nda kabul edilen yeni tüzüğe göre parti cumhurbaşkanı adayını, 'seçmen yoklaması, ön seçim, aday yoklaması ya da merkez yoklaması' yöntemleriyle belirleyecek. Tüzükte milletvekili adaylarının belirlemesindeki yüzde 85 ön seçim şartı korundu. Genel başkan adaylığı için gerekli imza sayısı 127'den 64'e çekildi.

    Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan ve dün başlayan CHP 19. Olağanüstü Kurultayı tamamlandı.

    Kurultayda, parti tüzüğünde kota, kontenjan ve kurultay yönetmeliği gibi teknik düzenlemelere gidildi.

    Akif Hamzaçebi
    © AA/ Arif Hüdaverdi Yaman
    CHP'li Hamzaçebi, partisinin oy oranını açıkladı
    GENÇLİK KOLLARINA ÜYELİK İÇİN YAŞ ÜST SINIRI

    Partinin yeni kabul edilen tüzüğünde gençlik kotası yüzde 10'dan 20'ye çıkarılırken, gençlik kollarına üyelik için yaş üst sınırı 30 olarak korundu.

    CHP kurultaylarında uygulanan 'çarşaf liste' yöntemine sadık kalınan yeni tüzükte, Parti Meclisi (PM) adaylığı için delege imzası şartı konuldu. Kabul edilen yeni tüzüğe göre PM üyeliğine aday olmak için en az 10 kurultay delegesinin ya da Genel Başkan'ın yazılı önerisi gerekecek. Bu düzenleme ile PM seçimlerinde çok fazla sayıda PM adayı olmasının önüne geçilecek.

    PARTİ GENEL SEKRETERLİĞİNİN GÖREV ALANI DARALDI

    Yeni tüzükte parti genel sekterliğinin görev alanı da daraltıldı.

    CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA/ Evrim Aydın
    CHP'nin 17 maddelik kurultay bildirgesi kabul edildi
    Öte yandan kurultayda, seçimli kurultaylarda genel başkan adayı olabilmek için gerekli imza sayısına ilişkin değişiklik önergesi verildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebiyle verilen değişiklik önergesiyle, 'genel başkan adayı' olabilmek için toplam delegenin yüzde 10'unun imza şartı yüzde 5'e düşürüldü. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

    Partinin 3-4 Şubat tarihlerinde yaptığı kurultayda genel başkanlığa aday olabilmek için 127 delegenin imzası gerekiyordu. Yeni düzenleme ile bu rakam 64'e düştü.

    Muharrem İnce
    Özge Elif Kızıl
    CHP'li İnce: Genel başkanlar ancak teneşirle gidiyor
    'ÜST ÜSTE İKİ GENEK SEÇİM KAZANAMAYAN GENEL BAŞKAN GÖREVİ BIRAKMALI'YA RET

    Bu arada tüzük kurultayında, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan adayı Muharrem İnce tarafından gündeme getirilen 'Üst üste iki genel seçimi kazanamayan genel başkan bu görevi bırakmalı' yönünde önerge verildi. Bir grup milletvekilinin imzası ile Divan'a sunulan önerge, 100 civarında delegenin kabul oyuna rağmen reddedildi.

    'DESTEKÇİ ÜYE' TANIMLAMASI DÜZENLEMEDEN ÇIKARILDI

    Komisyonda, tüzük taslağındaki 'parti çalışmalarına aktif olarak katılan ve düzenli aidat ödeyen' partili için 'üye', 'partiye sadece gönül bağıyla bağlı olup destek vermek isteyen' partili için ise 'destekçi üye' tanımı yeniden düzenlendi. 'Destekçi üye' tanımlamasının düzenlemeden çıkarıldığı öğrenildi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf: CHP
    Kılıçdaroğlu: Bireysel çıkar peşinde koşanların bu partide yeri yok
    KILIÇDAROĞLU: ÖN SEÇİM ARTIK KURUMSAL BİR HALE GELDİ

    Basına kapalı yapılan kurultayın ardından Kılıçdaroğlu, delegelere hitaben teşekkür konuşması yaptı. Konuşmasında ön seçim şartının mevcut şekliyle korunduğunu belirten Kılıçdaroğlu'nun, "Bu tüzüğün en önemli maddesi ön seçimin artık kurumsal bir hale gelmiş olmasıdır. Genel merkez atamasını zamanla azaltacağız. Gençlere daha çok yer vereceğiz" ifadesini kullandığı öğrenildi.

    Tüzükteki son kapsamlı değişiklikler 26 Şubat 2012'deki 16. Olağanüstü Kurultay'da yapılmıştı.

    Etiketler:
    Aday, Başkan, CHP 19. Olağanüstü Kurultayı, CHP, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Amelia Earhart
    Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart'ın gizemi 81 yıl sonra çözüldü
    Karikatür
    Porno yıldızından Trump'a 'gizlilik sözleşmesi' davası
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam