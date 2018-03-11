CHP'de başkan adaylığı için imza koşulu 64'e indi

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan ve dün başlayan CHP 19. Olağanüstü Kurultayı tamamlandı.
Kurultayda, parti tüzüğünde kota, kontenjan ve kurultay yönetmeliği gibi teknik düzenlemelere gidildi.
Partinin yeni kabul edilen tüzüğünde gençlik kotası yüzde 10'dan 20'ye çıkarılırken, gençlik kollarına üyelik için yaş üst sınırı 30 olarak korundu.
CHP kurultaylarında uygulanan 'çarşaf liste' yöntemine sadık kalınan yeni tüzükte, Parti Meclisi (PM) adaylığı için delege imzası şartı konuldu. Kabul edilen yeni tüzüğe göre PM üyeliğine aday olmak için en az 10 kurultay delegesinin ya da Genel Başkan'ın yazılı önerisi gerekecek. Bu düzenleme ile PM seçimlerinde çok fazla sayıda PM adayı olmasının önüne geçilecek.
PARTİ GENEL SEKRETERLİĞİNİN GÖREV ALANI DARALDI
Yeni tüzükte parti genel sekterliğinin görev alanı da daraltıldı.
Partinin 3-4 Şubat tarihlerinde yaptığı kurultayda genel başkanlığa aday olabilmek için 127 delegenin imzası gerekiyordu. Yeni düzenleme ile bu rakam 64'e düştü.
Bu arada tüzük kurultayında, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan adayı Muharrem İnce tarafından gündeme getirilen 'Üst üste iki genel seçimi kazanamayan genel başkan bu görevi bırakmalı' yönünde önerge verildi. Bir grup milletvekilinin imzası ile Divan'a sunulan önerge, 100 civarında delegenin kabul oyuna rağmen reddedildi.
'DESTEKÇİ ÜYE' TANIMLAMASI DÜZENLEMEDEN ÇIKARILDI
Komisyonda, tüzük taslağındaki 'parti çalışmalarına aktif olarak katılan ve düzenli aidat ödeyen' partili için 'üye', 'partiye sadece gönül bağıyla bağlı olup destek vermek isteyen' partili için ise 'destekçi üye' tanımı yeniden düzenlendi. 'Destekçi üye' tanımlamasının düzenlemeden çıkarıldığı öğrenildi.
Basına kapalı yapılan kurultayın ardından Kılıçdaroğlu, delegelere hitaben teşekkür konuşması yaptı. Konuşmasında ön seçim şartının mevcut şekliyle korunduğunu belirten Kılıçdaroğlu'nun, "Bu tüzüğün en önemli maddesi ön seçimin artık kurumsal bir hale gelmiş olmasıdır. Genel merkez atamasını zamanla azaltacağız. Gençlere daha çok yer vereceğiz" ifadesini kullandığı öğrenildi.
Tüzükteki son kapsamlı değişiklikler 26 Şubat 2012'deki 16. Olağanüstü Kurultay'da yapılmıştı.
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