Erdoğan, AK Partili 45 milletvekiliyle görüştü

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 10 dakika sürdü.
Toplantıda Adana, Aydın, Bolu, Bursa, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Rize, Sinop ile Tekirdağ'dan AK Parti'li 45 milletvekilli hazır bulundu.
© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletvekillerinden bölgelerinin taleplerini dinlediği ve gündeme ilişkin gelişmelerin ele alındığı toplantıların 7 defa yapılması planlanmıştı.
Bugün 6'ncısı düzenlenen toplantının ilk 4'ü Ankara'da, 5'incisi İstanbul'da gerçekleşmişti. Toplantı serisi, 7'nci görüşmeyle sona erecek.
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