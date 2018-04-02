CHP yerel seçim adaylarını belirliyor: İstanbul'da 'Kürt', Ankara'da 'sağ' kriteri

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'in haberine göre, kurultaylarını tamamlayan CHP'de yerel seçimler için düğmeye basıldı.
CHP Genel Merkezi'nde yerel yönetimler konusunda uzmanlaşmış kişilerden oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyonda seçim bölgelerinin ayrı ayrı analizleri yapılıyor; bölgeler, seçmen profilinden, ihtiyaç duyulan hizmetlere kadar tek tek inceleniyor.
MUHARREM İNCE'NİN DE ADI GEÇİYOR
Ankara'da ise milliyetçi muhafazakâr bir ismin aday gösterilme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Ankara için; Ankara Milletvekili Levent Gök nabız yoklarken, 2014'te ve son seçimli kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına tek rakip olarak çıkan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin adı da geçiyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)