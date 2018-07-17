CHP'de muamma: Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?

CHP içerisinde olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısı tartışma konusu oldu. Muhalefet, olağanüstü kurultay için 466 delegeden imza toplandığını açıklarken, CHP yönetimine yakın isimler ise 120 imza toplandığını iddia ediyor.

© REUTERS / Osman Orsal CHP’de kurultay için ilk imza bugün

CHP'de Muharrem İnce'nin ekibinden Gaye Usluer, kurultay için topladıkları imza sayısının ilk gün 353 olduğunu duyurmuş, daha sonra yapılan açıklamada ise bu sayının 400'ü geçtiği belirtilmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ise, "İllerden edindiğimiz bilgiye göre şimdiye kadar 120 delege noter kanalıyla olağanüstü kurultay için imza verdi" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Usluer, imza toplanan ikinci günde oy sayısının 466'ya ulaştığını duyurdu.

Değişim ve Umut için başlattığımız Olağanüstü Kurultay talebimizde 2.gün. Noter tasdikli imza sayısı 466. Delegelerimiz #değisimumuttur diyor! #DeğisimveUmutKurultayı — Gaye Usluer (@GayeUsluer) July 17, 2018

Tuncay Özkan ise, parti genel merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay toplamak istemesi normal. Ancak yerel seçimler öncesinde bu tartışmaların yapılması doğru değil. Bizim illerden edindiğimiz bilgiye göre şimdiye kadar 120 delege noter kanalıyla olağanüstü kurultay için imza verdi. Ben kurultayın toplanacağına ihtimal vermiyorum. Yerel seçimlerin ardından olağan süreçte kurultay toplanarak değişime karar verebilir. Bu delegelerimizin takdiridir" ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU'NUN POLİTİKALARI DOĞRU'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve genel merkezin seçim sürecindeki politikalarını çok doğru bulduğunu dile getiren Özkan, Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı"nı kurduğunu, İYİ Parti'nin seçime girmesini sağladığını, seçim barajını yıkacak adımlar attığını hatırlattı.