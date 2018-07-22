CHP'li Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na 'koltuk' yanıtı: Korku dağları sarmış

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden verdiği yanıtta, "Korku dağları sarmış… Hak hukuk adalet diyeceksin… Tüzüğün verdiği imkanı kullanarak kurultay iradesini ortaya koyan delegeye baskı yapıp, hatta tehdit edeceksin… İşte tam da bu nedenlerle değişim diyoruz" ifadelerini kullandı.
Korku dağları sarmış…hak hukuk adalet diyeceksin…Tüzüğün verdiği imkanı kullanarak Kurultay iradesini ortaya koyan delegeye baskı yapıp, hatta tehdit edeceksin..işte tam da bu nedenlerle değişim diyoruz— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) July 21, 2018
Tanju, "9 seçim kaybedip bugün değişim talep edenlere 'koltuk sevdalıları' diye çıkış yapanları, 9 seçimin ardından halen oturdukları koltukta birkaç saniye düşünmeye davet ediyorum" dedi.
9 Seçim kaybedip bugün Değişim talep edenlere “Koltuk Sevdalıları” diye çıkış yapanları, 9 seçimin ardından halen oturdukları koltukta birkaç saniye düşünmeye davet ediyorum— Emre KÖPRÜLÜ (@EmreKoprulu) July 21, 2018
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