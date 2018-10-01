CHP'li Kocaoğlu, 2019 seçimlerinde aday olmayacak: Değişimde ısrarcıyım

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Mart 2019'daki yerel seçimlerde tekrar aday olmayacağını açıkladı. Kocaoğlu, "Değişimde ısrarcıyım. Kişilerle problemim yok, sorun yönetim biçimi ve ilkelerdir" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından CHP genel merkezine yönelik değişim çağrısını yineleyerek, "O açıklamayı yaptığım gün ne düşünüyorsam bugün yine aynı noktadayım, yine değişimde ısrarcıyım. 31 Mart 2019 seçimlerinde aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün için en büyük arzum 15 yılın sonunda görevimi Cumhuriyet Halk Partili bir başka arkadaşıma devretmektir" diye konuştu.
Kocaoğlu, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in Türkiye'nin sürdürülebilir, örnek işler yapan, yaşamak için can atılan bir numaralı kent olduğunu, İzmir'i modası geçen değil model olan bir kent haline getirdiklerini belirtti.
Bunu başarırken doğruları konuşmaktan korkmadıklarını, adaletten ayrılmadıklarını, kentin hassasiyetinden zerre kadar taviz vermediklerini, hep dik durduklarını, haksızlık önünde eğilmediklerini, doğruları söyleyip doğruları yaptıklarını dile getiren Kocaoğlu, bunlar için çok bedel ödediklerini, Türkiye belediyecilik tarihin en büyük operasyonunun kendilerine yapıldığını savundu.
'Kumpasa geldik' diyen Kocaoğlu, 6 yılının emniyette, savcılıkta, nezarette, mahkemede, cezavinde geçtiğini, ızdırapla, gözyaşıyla sonunda tüm suçlamalardan aklanarak çıktıklarını, yaşadıklarından ders çıkarıp hep daha ileriye baktıklarını bildirdi. "24 Haziran seçimlerinden kısa bir süre sonra CHP genel merkeze yönelik bir değişim çağrısı" yaptığını hatırlatan Kocaoğlu, partisinde acil bir değişimin zorunlu hale geldiği talebinde bulunduğunu, söz konusu değişimin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde gerçekleşmesinin partiye büyük güç katacağını söylediğini, fırtınalara yol açan bu açıklamasının aslında çok açık ve anlaşılır olduğunu ifade etti.
'KİŞİLERLE PROBLEMİM YOK, SORUN YÖNETİM BİÇİMİ VE İLKELER'
"O açıklamayı yaptığım gün ne düşünüyorsam bugün yine aynı noktadayım, yine değişimde ısrarcıyım. Değişimin tehdit değil fırsat olarak görülmesi kanaatindeyim. Kişilerle problemim yok, sorun yönetim biçimi ve ilkeler. Yaşamım boyunca kimsenin adamı olmadım. Sözlerimin arkasına başka şeyler gizlemedim ne düşünüyorsam onu söyledim, ne söylediysem onu yaptım ve yaptıysam arkasında durdum. Her zaman önce devletim sonra partim için çalıştım. Böyle geldim böyle gideceğim. Çıkar peşinde koşmayan, atadan CHP'li, partinin menfaatlerini her türlü kişisel çıkarın üzerinde tutan, bunun aksi tavır içinde olanlarla gücümün yettiğince ve sonuna kadar mücadele ettim. 14,5 yıldır çok çalışma temposu içindeydim. Tamamıyla İzmir, İzmirliler için çalışmaya, üretmeye konsantre oldum. Samimiyetimle ve her defasında elimden geleni daha fazlasını yapmayı çalıştım. İzmirliler beni 3 dönem boyunca belediye başkanı olarak seçti. 150 yıllık belediyecilik tarihinde en uzun süreli başkan olarak yer almak ben ve ailem için gururların en büyüğü oldu ve bugün 31 Mart 2019 seçimlerinde aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bu noktayı geçen seçimlerde koymayı planlamıştım ancak Binali Yıldırım faktörü olunca bu plan askıda kaldı. Bugün için en büyük arzum 15 yılın sonunda görevimi Cumhuriyet Halk Partili bir başka arkadaşıma devretmektir."
Aday olmayacağını 6 ay önceden açıklamasının "yeni adaya seçime hazırlanmak için yeterli süreyi verebilmek" olduğuna işaret eden Kocaoğlu, genel merkezin aday seçiminde liyakate önem verecek, yeterli üretime sahip, çalışkan, her kesime eşit yaklaşacak, samimiyeti olan, doğruluk, dürüstlük, adalet hak ve hukuk kavramlarını her şeyin üstünde tutan, evrensel ahlak kurallarını sonuna kadar savunan ve uygulayan, İzmir'in, İzmirlinin malını gözü gibi koruyacak, kenti yapan değerlere ve yarattığı İzmir modeline sonuna kadar sahip çıkacak bir ismi seçeceğine inandığını, inanmak istediğini kaydetti.
Kocaoğlu, başkanlık yaptığı 15 yıl boyunca kendisine desteğini esirgemeyen İzmirlilere, eşine, çocuklarına, çalışma arkadaşlarına ve her kesime teşekkür etti.
CHP'Lİ ÖZEL: BENİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU
Kocaoğlu'nun aday olmama kararını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Benim için de sürpriz oldu" dedi.
NTV'ye konuşan Özel, "Aziz Bey, CHP'nin önemli değerlerinden birisidir. İzmir'de yaptıkları ortadadır. CHP'nin önemli bir marka değeridir. Siyasette zaman içinde çok şey değişebilir. Kişisel bir karardır. CHP'nin güç kaybı anlamına gelmez. Benim için de sürpriz oldu. CHP'nin gücünde bir değişiklik, türbülans beklememek lazım" ifadelerini kullandı.
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