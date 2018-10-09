Rusya ve Türkiye hükümetler arası üst düzey komisyon kuracak

Protokol metninde "İki taraf için de faydalı altyapı projeler de dahil, Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti liderleri arasında varılan anlaşmaların uygulanmasına destek vermek amacıyla yeni, gelişmiş bir işbirliği formatı, Rusya-Türkiye parlamentolar arası üst düzey komisyon kurulması yönünde anlaşıldı" ifadeleri kullanıldı.
Protokole göre, 6 ayda bir sırasıyla ev sahipliği ile komisyon toplantıları düzenlenmesi planlıyor.
Taraflar TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Rusya'ya yapacağı gelecek ziyarette komisyonun kurulumuna ilişkin belgelerin imzalanması üzerinde karar kıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)