Rusya ve Türkiye hükümetler arası üst düzey komisyon kuracak

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ile TBMM arasında, hükümetlerarası üst düzey komisyon kurulması için protokol imzalandı. İmzaları Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım attı.

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Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya'daki 3. Avrasya Meclis Başkanları toplantısında iki ülke arasında üst düzey hükümetler arası komisyon kurulmasına ilişkin protokolü imzaladı.

Protokol metninde "İki taraf için de faydalı altyapı projeler de dahil, Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti liderleri arasında varılan anlaşmaların uygulanmasına destek vermek amacıyla yeni, gelişmiş bir işbirliği formatı, Rusya-Türkiye parlamentolar arası üst düzey komisyon kurulması yönünde anlaşıldı" ifadeleri kullanıldı.

Protokole göre, 6 ayda bir sırasıyla ev sahipliği ile komisyon toplantıları düzenlenmesi planlıyor.

Taraflar TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Rusya'ya yapacağı gelecek ziyarette komisyonun kurulumuna ilişkin belgelerin imzalanması üzerinde karar kıldı.