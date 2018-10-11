İstanbul'da CHP'li 3 ilçeden önseçim talebi

CHP'de yerel seçimler için aday adayı sayısında artış yaşanırken, Sancaktepe, Çekmeköy ve Ümraniye ilçe yönetim kurulları önseçim talebinde bulundu. Kararı parti defterine de işleyen ilçe yöneticileri, seçmenin ancak bu şekilde motive edilebileceğini ve önseçimden çıkan adayla seçimin kazanılabileceğini söyledi.

CHP İstanbul'da Sancaktepe, Çekmeköy ve Ümraniye ilçe örgütleri önseçim yapılması yönünde karar aldı. Belediye başkan adaylarını kendileri belirlemek isteyen ilçe yönetim kurulları alınan kararları da parti defterine yazdı.

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre, adayları CHP üyelerinin belirlemesini isteyen temsilciler 'Başkanlığı bu yöntemle kazanırız' görüşünü savundu.

Ümraniye İlçe Başkanı Cafer Aktürk, "24 Haziran seçimlerinde seçmenin yanı sıra partimizde de hedef ve beklenti yüksekti. Sonuca geldiğimizde halkta kırgınlık ve umutsuzluk oluştu. Bu kırgınlığın önüne geçmek için parti örgütü kendi içerisinden adayını seçmeli. Önseçim için parti içinde yoğun bir talep mevcut. Örgütün sesine kulak verilirse Ümraniye'yi alacağımıza inanıyoruz" dedi.

Habere göre, CHP Beykoz Belediye Meclisi Üyesi Gülay Demirel de belediye başkanlığı için cumartesi günü aday adaylığı başvurusunda bulunacak. Dr. Mehmet Mert'in de Büyükçekmece'den belediye başkan aday adaylığı için müracaat edeceği öğrenildi.