Sabah: Kulislerde CHP'nin 'Mart sonrası bahar' sloganına karşılık 'Mart sonrası kurultay' sloganları yükseliyor

Sabah'tan Evrin Güvendik ile Erhan Öztürk imzalı habere göre, CHP'de geçen hafta yapılan olaylı PM ve MYK'da yaşanan aday kavgası, partide uzun süredir devam eden genel başkanlık kavgasını ortaya çıkardı. Kavganın arkasında ise yerel seçim başarısından çok 31 Mart sonrası partide yaşanması muhtemel koltuk yarışı bulunduğu iddia edildi.
"Aday tespitlerinde il ve ilçe örgütlerinin taleplerini görmezden gelen Kılıçdaroğlu, bütün hesaplarını 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler sonrası muhaliflerin olası kurultay talebinin önünü kesmek için yapıyor. 24 Haziran seçimleri sonrası seçim başarısızlığı nedeniyle olağanüstü kurultay isteyen Muharrem İnce ve ekibinin taleplerini bertaraf eden ve yerel seçimleri gerekçe göstererek kurultay taleplerini rafa kaldıran Kılıçdaroğlu, kendisine rakip İnce ve ekibini partiden uzaklaştırma çabasını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için hem İYİ Parti'yle açıktan HDP'yle gizli ittifakın ipine sarılırken, aday tercihlerinde de İnce'ye yakınlığıyla bilinen isimleri liste dışı bırakıyor.
'SALICI, KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI KOLTUK MÜCADELESİNE GİRİŞEBİLİR'
Salıcı'nın başını çektiği 10 Aralık Hareketi'nin özellikle İstanbul ilçe adaylarının tespitinde etkili olduğu belirtiliyor. CHP MYK'sında Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın ismi de olası bir kurultay sürecinde genel başkanlık mücadelesi verebilecek isimler arasında sayılıyor. Kulislerde CHP'nin 'Mart sonrası bahar' sloganına karşılık 'Mart sonrası kurultay' sloganları yükseliyor."
İNCE: HESABI 31 MART SONRASINA BIRAKIYORUM
İnce'nin "1 Nisan'da görüşeceğiz. Bu anlayış doğru bir yaklaşım değil. Seçimi kazanabilecek adayları koymak yerine, 'Sen İnce'yi destekledin' diyerek arkadaşlarımızı liste dışına attılar. Bu hesabı 31 Mart sonrasına bırakıyorum" dediği iddia edilen habere göre, İnce'nin tepkisi sonrası dünürü Işıklar yarın yapılacak PM'de yeniden oylanacak.
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