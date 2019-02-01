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10:38 01 Şubat 2019
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    CHP Genel Merkezi

    Sabah: Kulislerde CHP'nin 'Mart sonrası bahar' sloganına karşılık 'Mart sonrası kurultay' sloganları yükseliyor

    © AA /
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (55)
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    CHP'de devam eden aday kavgasının partideki büyük hesaplaşmayı ortaya çıkardığı, kulislerde CHP'nin 'Mart sonrası bahar' sloganına karşılık 'Mart sonrası kurultay' sloganlarının yükseldiği ileri sürüldü.

    Sabah'tan Evrin Güvendik ile Erhan Öztürk imzalı habere göre, CHP'de geçen hafta yapılan olaylı PM ve MYK'da yaşanan aday kavgası, partide uzun süredir devam eden genel başkanlık kavgasını ortaya çıkardı. Kavganın arkasında ise yerel seçim başarısından çok 31 Mart sonrası partide yaşanması muhtemel koltuk yarışı bulunduğu iddia edildi.

    CHP Genel Merkezi
    © AA / Aykut Ünlüpınar
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    Parti içindeki iktidar kavgasının aktörlerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Muharrem İnce olduğu ileri sürülen haberde şu görüşlere yer verildi:

    "Aday tespitlerinde il ve ilçe örgütlerinin taleplerini görmezden gelen Kılıçdaroğlu, bütün hesaplarını 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler sonrası muhaliflerin olası kurultay talebinin önünü kesmek için yapıyor. 24 Haziran seçimleri sonrası seçim başarısızlığı nedeniyle olağanüstü kurultay isteyen Muharrem İnce ve ekibinin taleplerini bertaraf eden ve yerel seçimleri gerekçe göstererek kurultay taleplerini rafa kaldıran Kılıçdaroğlu, kendisine rakip İnce ve ekibini partiden uzaklaştırma çabasını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için hem İYİ Parti'yle açıktan HDP'yle gizli ittifakın ipine sarılırken, aday tercihlerinde de İnce'ye yakınlığıyla bilinen isimleri liste dışı bırakıyor.

    'SALICI, KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI KOLTUK MÜCADELESİNE GİRİŞEBİLİR'

    Oğuz Kaan Salıcı
    © Fotoğraf : CHP
    'CHP'de Kadıköy krizi' iddiası: 'Kılıçdaroğlu, Salıcı'ya 'Bunlardan haberin yok muydu, bu ne rezalet?' dedi'
    Ekibinin büyük oranda partiden uzaklaştırılmasına rağmen yerel seçim sürecinde meydanlarda boy gösteren Muharrem İnce, genel başkanlık iddiasını korurken İnce'nin yanı sıra kulislerde Kılıçdaroğlu'nun örgütlerin sorumluluğunu verdiği Oğuz Kaan Salıcı'nın ismi de sık sık genel başkanlık yarışına katılabilecek isimler arasında sayılıyor. Salıcı'nın başını çektiği 10 Aralık Hareketi'nce CHP genel başkanlığına hazırlandığı ve Kılıçdaroğlu'na karşı koltuk mücadelesine girişebileceği belirtiliyor.

    Salıcı'nın başını çektiği 10 Aralık Hareketi'nin özellikle İstanbul ilçe adaylarının tespitinde etkili olduğu belirtiliyor. CHP MYK'sında Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın ismi de olası bir kurultay sürecinde genel başkanlık mücadelesi verebilecek isimler arasında sayılıyor. Kulislerde CHP'nin 'Mart sonrası bahar' sloganına karşılık 'Mart sonrası kurultay' sloganları yükseliyor."

    İNCE: HESABI 31 MART SONRASINA BIRAKIYORUM

    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
    © Fotoğraf : CHP
    Sabah: 'Yeniden CHP Hareketi' çalışmalara başladı, İnce'ciler partiyi kurucu ayarlarına döndürmeye çalışacak
    Habere göre, CHP'de Muharrem İnce, dünürü Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu gibi kendine yakın isimleri aday göstermeyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

    İnce'nin "1 Nisan'da görüşeceğiz. Bu anlayış doğru bir yaklaşım değil. Seçimi kazanabilecek adayları koymak yerine, 'Sen İnce'yi destekledin' diyerek arkadaşlarımızı liste dışına attılar. Bu hesabı 31 Mart sonrasına bırakıyorum" dediği iddia edilen habere göre, İnce'nin tepkisi sonrası dünürü Işıklar yarın yapılacak PM'de yeniden oylanacak.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (55)
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