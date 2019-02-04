Zeybekci: Allah rızası için oyunuzu kendinize, İzmir'e, çocuklarınızın ve ülkenin geleceğine verin

İzmir'in Menderes ilçesinde, bu yıl 4. düzenlenen 'Menderes Deve Güreşleri Festivali' renkli görüntülere sahne oldu.

© AA / Nihat Zeybekci Basın Bürosu 'Zeybekci İzmir'i dinliyor': 10 günde 10 bini aşkın İzmirli mesaj gönderdi

Festivale, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ile AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci de katıldı.

Etkinlikte konuşan Zeybekci, sözlerine Yunus Emre'nin "Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim" ifadeleriyle başladı ve şunları söyledi:

"İzmir'in gönlünü yapmaya, layık olduğu o 21. yüzyılın şehri yapmaya geldik. Aziz millete hizmetkar olmanın Allah'ın bir lütfu olduğunu bilerek çalışıyorum. Allah rızası için oyunuzu AK Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye, İYİ Parti'ye vermeyin. Oyunuzu kendinize verin, oyunuzu İzmir'e verin, oyunuzu Menderes'e verin, oyunuzu çocuklarınızın geleceğine verin. Ülkenin geleceğine verin. Bugün bir partiyi bomba yüklü bir araç haline getirip de Türkiye'nin fay hatlarına doğru göndermeye çalışanlara dikkat edin. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı Menderes meydanında ve Konak Meydanı'nda o zeybek oynanacak. 1 Nisan sabahı bütün Türkiye, Türkiye'ye güneşin İzmir'den doğuşunu seyredecek."