Karataş Belediye Başkanı Ünal CHP'den istifa etti: Siyasi yaşantımı MHP'de sürdürmek istiyorum

Adana'nın Karataş İlçe Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Ünal, "Yaşanan sıkıntılar ve anti demokratik yaklaşımlar sebebiyle 17 yıl ilçe başkanı ve 5 yıl belediye başkanı olarak hizmet verdiğim CHP'den istifa ettiğimi belirtmek istiyorum. Bundan sonra siyasi yaşantımı MHP'de sürdürmek istiyorum" dedi.

17 yıl ilçe başkanı, 5 yıl belediye başkanı olarak hizmet verdiği CHP'den istifa eden Boğaçhan Ünal, partinin Adana İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Ünal, babasının vefatında tabutun üzerine CHP bayrağı koyarak son yolculuğuna uğurladığını, kendisinin de 17 yıldır ilçe başkanlığı görevini yaptığını, bu sürede devamlı partisinin oy oranını yükselttiğini belirtti.

2014 yılında seçilirken en yakın rakibine bin 400 oy fark attığını, başarılı bir belediye başkanı olarak 22 milyon borcu 12 milyona düşürdüğünü, istihdam ve gelişim sağladığını savunan Ünal, başarılarına rağmen 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partisinden aday gösterilmediğini anlattı.

'ZEYDAN KARALAR'IN MÜDAHALESİYLE ADAY GÖSTERİLMEDİM' İDDİASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları tüm toplantılarda, "Belediye başkanlarımız eğer çıtayı düşürmemiş başarılıysa, hukuksal herhangi bir gerekçe yoksa onlarla sonuna kadar birlikte yürüyeceğiz" yönünde açıklamalarının olduğunu anımsatan Ünal, ilçede bazı müteahhitlere imkan vermediği için Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar'ın müdahalesiyle partisinden aday gösterilmediğini ileri sürdü.

"Madem ortada böyle bir başarı var, neden aday gösterilmedim. Ben sosyal demokrat hamuruyla yoğrulmuş bir belediye başkanıyım" diyen Ünal, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Burası benim evim. Bırakın babamın zamanlarını, ben 17 yıl boyunca burada yemek yedim, çay içtim. Ben partinin öz evladıyım. Biz bunca yıl emek verdik, 'CHP iktidara gelsin' diye işte bunlar yüzünden bu hale geliyoruz ve paramparça oluyoruz. Demokrasiyi savunun bir parti olarak CHP ne yazık ki şahısların, doğruyu görmezden gelerek yanlış üzerinde diretilen anti demokratik kararlar ve Zeydan Karalar'ın keyfi talepleriyle yönetilmeye başlamıştır. Halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanı olarak ben görevi halkın iradesiyle sonladırmak isterdim. Buna da hakkım olduğunu düşünüyordum. Bu hakkımın elimden alınması maalesef Karalar tarafından olmuştur. Ben CHP Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal yaşanan bu sıkıntılar ve anti demokratik yaklaşımlar sebebi ile 17 yıl ilçe başkanı ve 5 yıl belediye başkanı olarak hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi belirtmek istiyorum. Bundan sonra belediye başkanlığım süresindeki siyasi yaşantımı MHP'de sürdürmek istiyorum."

'KENDİSİNİ ADANA'DA AĞA MI ZANNEDİYOR?'

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü anımsatan Ünal, "Hak hukuk adelet araşıyı içerisinde benim genel başkanım buradan Ankara'ya kadar yürüdü. Hani emek, hani hak hukuk vardı. Bugün hakkı hukuku emeği hiçe sayan daha henüz seçilmemiş. Büyükşehir başkan adayı olan bir insan kendisini hakikaten Adana'da ağa mı zannediyor?" diye konuştu.

Karalar'ın kararına kimsenin karşı çıkmadığını, inisiyatif kullanmadığı öne süren Ünal, açıklamalarına şöyle devam etti:

"E peki biz nasıl sosyal demokrat bir partiyiz. Biz nasıl laikliği savunuyoruz? Biz nasıl eşitliği, cumhuriyeti savunuyoruz. O zaman diktatör gelsin başa. Bugün Cumhurbaşkanını eleştiriyorduk 'seçilmiş başkanları görevden alıyor, halk getirdi halk alsın' diyorduk. Bunları savunan bir aday bugün geliyor beni görevden alıyor. Genel merkezin, il yönetiminin, milletvekillerin üstünde bu hakkı kendisine mi vereceğiz. Bu saatten sonra ben bu adama güvenmiyorum, inanmıyorum ve oy vermeyeceğim?"

'MHP'YE BAŞVURDUNUZ MU?' SORUSUNA YANIT: BAŞVURMADIM

Ünal, bundan sonra Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü için çalışacağını ve kendisini sevenlerin de aynı şekilde davranmasını istedi.

"MHP'ye başvurdunuz mu? şeklindeki soru üzerine Ünal, "Başvurmadım" yanıtını verdi.