AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın genişletilmesine yönelik görüşmelerle ilgili olarak 20 ilde daha çalıştıklarını söyledi. Özhaseki, "İttifak yapılan il sayısıyı 50'ye çıkabilir" dedi.

Cumhur İttifakı kapsamının genişletilmesine yönelik olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Özhaseki, "20 ilde daha çalışıyoruz. İttifak yapılan il sayısı 50'ye çıkabilir" dedi.

Görüşmede, iki partinin ittifak halinde kazanabileceği ya da ittifak yapılmazsa kaybedilebilecek illerin üzerinde durulduğu belirtildi.

NTV'nin aktardığına göre; ismi geçen iller arasında Ağrı, Bartın, Bilecik, Bitlis, Burdur, Edirne, Giresun, Kırklareli, Siirt, Zonguldak, Bolu, Yalova, Iğdır yer alıyor.

CHP ve İYİ Parti'nin işbirliği yapması durumunda kaybedilme riski olan iller arasında Bartın, Bilecik ve Bolu bulunuyor.

Başka partilerin elinde olan ve işbirliği yapılması halinde kazanılabilecek iller Yalova, Zonguldak ve Ağrı olarak öne çıkıyor.