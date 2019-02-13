Özhaseki: İttifak yapılan il sayısıyı 50'ye çıkabilir

Cumhur İttifakı kapsamının genişletilmesine yönelik olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz bir araya geldi.
Görüşmede, iki partinin ittifak halinde kazanabileceği ya da ittifak yapılmazsa kaybedilebilecek illerin üzerinde durulduğu belirtildi.
NTV'nin aktardığına göre; ismi geçen iller arasında Ağrı, Bartın, Bilecik, Bitlis, Burdur, Edirne, Giresun, Kırklareli, Siirt, Zonguldak, Bolu, Yalova, Iğdır yer alıyor.
CHP ve İYİ Parti'nin işbirliği yapması durumunda kaybedilme riski olan iller arasında Bartın, Bilecik ve Bolu bulunuyor.
Başka partilerin elinde olan ve işbirliği yapılması halinde kazanılabilecek iller Yalova, Zonguldak ve Ağrı olarak öne çıkıyor.
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