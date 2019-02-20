CHP Avcılar: Belediye meclis üyeleri listesi onayımız dışında verildi, bekletildik, oyalandık

"31 Mart Yerel Seçimleri için Avcılar İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilen CHP Avcılar Belediye Meclisi Adayları Listesi, İlçe Başkanı olarak benim, İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve Belediye Başkan Adayımız Turan Hançerli'nin onayı olmadan verilen, Avcılar'ı temsil etmeyen, altında imzamız olmayan bir listedir."
Kararı değerlendirmek üzere Avcılar İlçe Örgütünü ilçe binasında yapılacak olağan üstü toplantıya çağıran Şeker, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:
"Avcılar Belediye Başkan Adayımız Turan Hançerli ile birlikte, üzerinde günlerce çalışarak, Avcılar mahalle örgütlerinin, Avcılar'daki sivil toplum kuruluşlarının ve ittifak içerisinde olduğumuz bağımsız grupların ve siyasi partilerin görüşlerini alarak bir meclis listesi oluşturmaya çalıştık. Avcılar'a öbeklenmiş rant gruplarını ve meclis üyeliği için milyonlarca lira teklif eden adayları listemizin dışında bırakmayı ilke edindik. Seçimi kazanacak; Avcılar'ı Türkiye'ye örnek olacak bir toplumcu-kamucu belediye hedefimizin lokomotifi yapacak belediye meclis listemizi onaylatmak üzere pazar günü öğlen saatlerinde Genel Merkezimize ulaştık. İki gün boyunca, genel merkezde, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul listelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından çeşitli gerekçelerle bekletildik, oyalandık. İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun, listeyi alıp, ‘gece saatlerinde sizi görüşmek üzere çağıracağız' demesine rağmen, listeyi görüşmek üzere bir muhatap bulamadık, çağrılmadık. Bugün sabah saatlerinde İl Başkanı'na listeyi sorduğumuzda ‘Listenizi İstanbul'a gidince görürsünüz' cevabını aldık. Kamuoyuna yansıdığı gibi, Biz Ankara'da genel başkan yardımcıları tarafından bekletilirken; İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ında içinde olduğu bir organizasyonla, Başakşehir ilçemizden üçüncü bir şahıs yetkilendirilerek Avcılar İlçe Seçim Kurulu'na CHP Avcılar Belediye Meclis Üyeleri listesi teslim edildi. Listenin teslim edildiği bilgisinin ulaşmasının ardından; grup toplantısı konuşması sonrasında, Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ‘İlçe Başkanlığımızın ve Belediye Başkan Adayımızın onayı olmadan, İl Başkanı ve Genel Başkan yardımcıları tarafından bir liste hazırlandığını ve bu listenin İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildiğini' anlattık. Genel Başkan'ın ‘Bunu düzeltelim' demesine ve görevlendirmesine rağmen Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı listeyi yenilemek için herhangi bir girişimde bulunmadı."
LİSTE BİLGİMİZ DIŞINDA SEÇİM KURULUNA TESLİM EDİLDİ
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