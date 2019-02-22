DSP lideri Aksakal: Sarıgül yüzde 60'ın üzerinde potansiyele sahip

DSP lideri Aksakal, partinin genel merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

© Fotoğraf : Twitter Sarıgül: Bütün rakiplerimizden 40 bin oy daha fazla alırız

Aksakal son günlerde meşhur parti haline geldiklerini söyleyerek, "Bizim seçimlere katılmamızdan rahatsız olan bir kesim var" dedi ve geçmişte bir çok yeri yönettiklerini hatırlattı.

Gerçek Gündem'in aktardığı habere göre Aksakal, "Toplumun sevdiği saydığı adaylarla dürüst kalmış bir parti olarak seçimlere katılacağız" dedi.

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin Listelerin tamamlandığını söyleyen Aksakal, basın mensuplarından gelen Şişli'deki oy oranlarıyla ilgili soruya, "Mustafa Sarıgül yüzde 60'ın üzerinde oy potansiyeline sahip" yanıtını verdi.