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12:13 24 Şubat 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: AK Parti’nin kalesi sayılan iki-üç ilçeden gelen sonuçlar beni şaşırttı

    © Fotoğraf : DHA
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (314)
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    CHP'nin İBB başkan adayı İmamoğlu, İstanbul'da AK Parti'nin kalesi sayılan 2-3 ilçedeki anketlerden gelen sonuçların kendisini şaşırttığını ve sonuçları sadece Kılıçdaroğlu'na gönderdiğini söyledi.

    Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 'Asıl biz kazanırsak beka sorunumuz kalmayacak' başlıklı bugünkü köşesinde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı röportajı aktardı. İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan bazı maddeler şöyle:

    * İstanbul’un bütün ilçelerinde anketler yaptırıyorum. AK Parti’nin kalesi sayılan iki-üç ilçeden gelen sonuçlar beni şaşırttı. Sadece (CHP lideri) Kemal (Kılıçdaroğlu) Bey’e gönderdim. Tabanda büyük bir değişim dalgası var.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    * Bakın ben pazar yerinde bir teyzeyle konuştum, onu arama ihtiyacı hissettiler. Çünkü 17 yıl sonunda pazar yerindeki o teyzeden koptular. Yani biz aslında vatandaşa siyaseti yeniden hatırlatan bir siyaset başlattık.

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    © AA /
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    * Allah aşkına 17 yılda bu şehirde onu dünya markası yapacak ne ürettiniz? Sanatta, kültürde, şehircilikte… Bazı ailelerin, İKSV gibi üç-beş kuruluşun yaptığı işler olmasa, dünyaya anlatacak hangi hikâyeniz var? Yıllar önce başlayan bir Avrasya maratonunuz olmasa, şehrin adı geçmeyecek.

    * Varoş çocukları neden benim için rap müzik yazıyor? Çünkü beni en iyi onlar tanıyor. Çünkü değişim sancısını en çok onlar hissediyor içlerinde. Çünkü adil olmayan bu İstanbul düzenini değiştirmek istiyorlar. Çünkü gençler bana gelip müzik yapacak yer isteyince veriyorum. Skateboard pisti isteyince ‘Projeyi siz çizin ben yapayım’ diyorum. Sosyal medyada seyrettiğiniz, dinlediğiniz o rap klipleri işte bu değişim arzusunun melodisidir.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (314)
    Etiketler:
    Rap müzik, Avrasya Maratonu, İKSV, AK Parti, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul
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