Karamollaoğlu: Erdoğan HDP oylarına ne kadar talipse, biz de o kadar talibiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'nin Şanlıurfa'da büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkan adaylarını çekmesiyle ilgili, "Şunu bilsinler, Sayın Erdoğan HDP oylarına ne kadar talipse, biz de o kadar talibiz. Hiç farkımız yok. Birileri çekilmiş, çekilir" yorumunda bulundu.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Saadet lideri Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim anketlerine ilişkin ifadelerini değerlendirdi.

Karamollaoğlu, "Düne kadar anketleri kendileri de manipüle ederek bir yere getiriyorlardı ama Saadet Partisinin anketlerde bir patlama yaptığını görünce şaşırdılar. 'Anketlere inanmıyoruz' diyor Cumhurbaşkanı. Yarın sandıktan çıktığı zaman daha büyük bir şokla karşı karşıya kalacaksınız. Çünkü bu gördüğün rakamın birkaç misli çıkacak" iddiasında bulundu.

Partisinin her zaman terörün karşısında durduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, HDP'nin Şanlıurfa'da, büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkan adaylarını Saadet Partisi lehine çekmesine ilişkin şunları söyledi:

"Burada bizim üzerimize yine gelecekler. HDP çekti, o halde bizi onunla itham ediyorlar. Şunu bilsinler, Sayın Erdoğan, HDP oylarına ne kadar talipse, biz de o kadar talibiz. Hiç farkımız yok. Onlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesten oy istiyorlar, biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesten oy istiyoruz. Birileri çekilmiş, çekilir. Bizim, onların üzerinde bir etkimiz yok ki çekilin veya çekilmeyin diyelim."