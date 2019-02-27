Karamollaoğlu: Erdoğan HDP oylarına ne kadar talipse, biz de o kadar talibiz

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Saadet lideri Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim anketlerine ilişkin ifadelerini değerlendirdi.
Partisinin her zaman terörün karşısında durduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, HDP'nin Şanlıurfa'da, büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkan adaylarını Saadet Partisi lehine çekmesine ilişkin şunları söyledi:
"Burada bizim üzerimize yine gelecekler. HDP çekti, o halde bizi onunla itham ediyorlar. Şunu bilsinler, Sayın Erdoğan, HDP oylarına ne kadar talipse, biz de o kadar talibiz. Hiç farkımız yok. Onlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesten oy istiyorlar, biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesten oy istiyoruz. Birileri çekilmiş, çekilir. Bizim, onların üzerinde bir etkimiz yok ki çekilin veya çekilmeyin diyelim."
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