Jeffrey: ABD, Suriye'deki durumla ilgili Türkiye ve Rusya'yla farklı düzeyde günlük temaslar yürütüyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin İdlib de dahil olmak üzere Suriye'deki durumla ilgili olarak Rusya ve Türkiye ile her gün farklı düzeyde temaslar yürüttüğünü söyledi.

Jeffrey, "Suriye ile ilgili çeşitli konularda Türkiye ve Rusya ile askeri ve diplomatik de dahil olmak üzere farklı düzeylerde günlük temaslarımız var" dedi.Jeffrey, özellikle Menbiç, Tanaf, İdlib ve kuzeydoğu Suriye'deki durum hakkında konuştuklarını ve etkileşimin askeri temaslar düzeyinde son derece verimli olduğunu belirtti.ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, Moskova ve Washington arasında iyi bir görüş alışverişinin olduğunu, birbirlerinin pozisyonunu iyi anladıklarını ve Suriye'deki siyasi çözüm konusundaki etkileşimin ilerlemesinin sınırsız bir şekilde sürebileceğini kaydetti.