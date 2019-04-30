Kılıçdaroğlu: YSK, yasalara ve daha önce aldığı kararlara uymak zorundadır

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
- Demiştik ki Mart'ın sonu bahar olacak. Bahar hepimizin özlemle beklediği bir mevsimdir, tabiatın canlandığını görmek hepimizin arzusudur. Ve sonunda Mart’ın sonunda bahar oldu, baharımız kutlu olsun.
- Ben buradan Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren bütün vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum, baharı getiren onlardır.
- Mansur Yavaş Ankara'ya, Ekrem İmamoğlu İstanbul'a, Zeydan Karalar Adana'ya baharı getirdi. Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma şunu şöyledim: Asıl görev şimdi başlıyor. Verdiğiniz her sözü yerine getirin. Partizanlık yapmayacaksınız. Söz verdiniz, bütün beldeyi kucaklayacaksınız.
- Bütün medya ellerindeydi, her yerde onların afişleri vardı ama biz halkın ferasetine güvendik ve başardık. Halk demokrasiye inandı. Halkı kandırmadık, vaatlerimizi anlattık. Ve halkın desteğini aldık. Bu desteğin ardında vatandaşlarımız var.
- Bizi en ağır suçlamalarla itham ettiler ama biz verdiğimiz her sözün arkasında durmaya çalıştık, asla çizgimizi bozmadık, biz kendi politikalarımızı halka anlattık.
- Baharı getirmek kolay ama baharı sürdürmek lazım. Mazbatayı aldıkları gün, 5 yıl sonraki seçimler için çalışmaya başlamalarını söyledim.
- İstanbul’da oyları defalarca saydılar. 6 ilçede bütün oyları saydılar, 22 ilçede sondaj dediler 57 sandığı ayrıca saydılar yine Ekrem İmamoğlu çıktı. Aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya, sağdan sola, soldan sağa her seferinde Ekrem İmamoğlu çıkıyor.
- Seçimlerin üzerinden 1 ay geçti. YSK'nın bu süreci bir an önce sonlandırması ve Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilân etmesini bekliyoruz. Başka bir seçenek mümkün değil.
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