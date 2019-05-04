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10:31 04 Mayıs 2019
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    seçim - sandık - oy

    Gülerce: YSK'nın kararı ne olursa olsun Türkiye'yi siyasi kaos bekliyor

    © AFP 2019 / Ozan Köse
    Politika
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    Gözler YSK’nın İstanbul için vereceği karara çevrilmişken, Star yazarı Hüseyin Gülerce her ihtimalin siyasi kaos yaratacağını savundu.  

    Ekrem İmamoğlu
    © DHA /
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    Bir dönem Gülen Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Star yazarı Gülerce, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul için vereceği kararın ne olursa olsun Türkiye’yi siyasi kaos dönemine sokacağını iddia etti. 

    Gülerce ihtimallerden birini "Sandık hileleri ve oyunlarının CHP lehine tezgâhlandığı gerekçesiyle, İmamoğlu’nun mazbatası iptal olur ve ikinci aday olarak Binali Yıldırım’a mazbata verilir" şeklinde açıkladı. 

    İHTİMALLER CHP'YE NE YAPTIRIR?

    © Sputnik .
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    Gülerce'nin "İstanbul kararı; CHP ne yapar?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz parti genel merkezinde düzenlediği önceki günkü basın toplantısında çarpıcı gerçeği şöyle belirtti: 

    “İki yıl öncesinden başlayarak, tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük bir takım iş ve işlemlerin olduğunu görüyoruz.” 

    Doğrudan FETÖ şeytanlıklarını, kumpaslarını, tezgahlarını hatırlatan bu sandık ihanetine, 'olsun, bir defa da göz yumulsun' mu densin? 

    © AA / CHP
    CHP'den İstanbul açıklaması: Kazanılmış seçimin gaspına izin vermeyeceğiz
    YSK, nasıl bir karar verirse versin Türkiye’yi siyasi kaos dönemi bekliyor. 

    Üç ihtimal var: 

    1. İtirazlar reddedilir, İmamoğlu’nun başkanlığı kesinleşir. 

    2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal olur, yeni bir seçim için tarih verilir. 

    3. Sandık hileleri ve oyunlarının CHP lehine tezgâhlandığı gerekçesiyle, İmamoğlu’nun mazbatası iptal olur ve ikinci aday olarak Binali Yıldırım’a mazbata verilir… 

    Birinci ihtimal için Cumhurbaşkanı Erdoğan, “YSK kararına tabii ki saygılı oluruz” dedi. 

    Ancak ikinci ve üçüncü ihtimal CHP’ye neler yaptırır? 

    YSK üyelerini Kızılay’da yüzünüze tükürürler diye tehdit eden CHP zihniyetinden endişelenmemek elde değil… 

     

    Etiketler:
    kaos, Siyasi, iptal, YSK, Mazbata, İstanbul, AK Parti, CHP, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gülerce, seçim
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