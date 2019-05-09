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16:00 09 Mayıs 2019
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    CHP'den Bahçeli'nin dokunulmazlık çağrısına yanıt

    © AA / Metin Aktas
    Politika
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Dokunulmazlığın kaldırılması için talep ver, ilk oyu ben vermezsem namerdim" ifadelerine yanıt verdi. Öztrak, "Hodri meydan. Yapabiliyorlarsa yapsınlar buyursunlar" dedi.

    CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında siyasi ve ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Faik Öztrak, yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin vatandaşları mağdur ettiğini söyledi.

    Dolar
    © REUTERS / Marcos Brindicci
    Dolar 6.25'e dayandı
    Öztrak, "Hazine'nin yurtdışından borçlanma maliyetleri artacak. Türk Lirası'nın değer kaybı pahalılığı daha da azdıracak. Son 39 günde dolar kurunda meydana gelen 69 kuruşluk artış şirketlerin bilançosuna 136 milyar liralık ek zarar olarak yansıyacak. Sandık darbesi milletimizin sırtına da büyük yükler yüklecektir" diye konuştu.

    Milletin seçim değil geçim derdinde olduğunu söyleyen Öztrak şöyle devam etti:

    "6 Mayıs darbesi sadece Ekrem İmamoğlu'nu değil 82 milyon yurttaşımızı mağdur etti. Darbeciler ramazanın ilk orucunu kul hakkı yiyerek açtılar. Milletimiz seçim değil geçim peşinde. Milleti unuttular. Millet feryat etmeye başladığında hemen rahatsız oluyorlar. Vatandaşa ayar vermeye kalkıyorlar. Akıllarında varsa yoksa İstanbul ve İstanbul'un rantı. Derdime çare diyenlere basıyorlar fırçayı. 23 Haziran'da İstanbul'da daha büyük bir zafer kazanacağız. Her şey çok güzel olacak."

    'YAPABİLİYORLARSA YAPSINLAR BUYURSUNLAR'

    © AA / Evrim Aydın
    'YSK milletin yüreğine su serpti' diyen Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na dokunulmazlıkların kaldırılması çağrısı
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısında yeniden tartışmaya açtığı dokunulmazlık konusuna da değinen Öztrak, şunları söyledi:

    "Dün Devlet Bahçeli'nin dokunulmazlıkla ilgili açıklaması oldu. Bu açıklamanın ne olduğunu anlamadık. Hodri meydan diyoruz. Dokunulmazlık kaldırılacakmış... Yapabiliyorlarsa yapsınlar buyursunlar."

    MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul seçiminin iptali yönünde oy veren 7 YSK üyesiyle ilgili sözleri için 'suç unsuru olduğu kanaatindeyim' demiş, dokunulmazlıkların kaldırılması çağrısı yapmıştı.

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    Etiketler:
    İstanbul, YSK, Ekrem İmamoğlu, Ekonomi, seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Dokunulmazlık, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, CHP, MHP, Faik Öztrak
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