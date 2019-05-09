CHP'den Bahçeli'nin dokunulmazlık çağrısına yanıt

CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında siyasi ve ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Faik Öztrak, yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin vatandaşları mağdur ettiğini söyledi.
Milletin seçim değil geçim derdinde olduğunu söyleyen Öztrak şöyle devam etti:
"6 Mayıs darbesi sadece Ekrem İmamoğlu'nu değil 82 milyon yurttaşımızı mağdur etti. Darbeciler ramazanın ilk orucunu kul hakkı yiyerek açtılar. Milletimiz seçim değil geçim peşinde. Milleti unuttular. Millet feryat etmeye başladığında hemen rahatsız oluyorlar. Vatandaşa ayar vermeye kalkıyorlar. Akıllarında varsa yoksa İstanbul ve İstanbul'un rantı. Derdime çare diyenlere basıyorlar fırçayı. 23 Haziran'da İstanbul'da daha büyük bir zafer kazanacağız. Her şey çok güzel olacak."
'YAPABİLİYORLARSA YAPSINLAR BUYURSUNLAR'
"Dün Devlet Bahçeli'nin dokunulmazlıkla ilgili açıklaması oldu. Bu açıklamanın ne olduğunu anlamadık. Hodri meydan diyoruz. Dokunulmazlık kaldırılacakmış... Yapabiliyorlarsa yapsınlar buyursunlar."
MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul seçiminin iptali yönünde oy veren 7 YSK üyesiyle ilgili sözleri için 'suç unsuru olduğu kanaatindeyim' demiş, dokunulmazlıkların kaldırılması çağrısı yapmıştı.
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