İmamoğlu'ndan Yıldırım'a 'mağduriyet' yanıtı: Aday olduğu için mağdur olmuş olabilir

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak YSK'nın iptal kararıyla mazbatası elinden alınan CHP'li İmamoğlu, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'na CHP'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de eşlik etti.

YSK'nın kararıyla 23 Nisan'da yenilenecek İBB Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı olan Binali Yıldırım, YSK'nın seçimi iptal etme kararını değerlendirirken, "Asıl mağdur edilen benim. 31 Mart'ta gasp edilen oyların hesabını 23 Nisan'da soracağız" demişti.

Yıldırım'ın ifadeleri sorulan İmamoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir daha karşılaştığınızda sorun, acaba kendi söylediklerine kendisi inanıyor mu diye? Ben inandığını düşünmüyorum. Neyin gaspı, hangi gerekçe? Millet görüyor zaten bence şu an söylediklerine kendisi de inanmıyordur. Mağduriyet kavramı da şöyle; Belki aday olmakla mağdur olmuş olabilir."