AK Parti kulisleri: Seçimin iptaliyle büyük riske girildi, İmamoğlu 5 puan önde

AK Parti kulislerinde, İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin iptaliyle büyük riske girildiğini düşünenlerin olduğu iddia edildi. Bu kesim, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu şu anda seçime gidilmesi durumunda 5 puan fark atarak seçimi kazanacağını savunuyor.
AK Parti içinde seçimin yenilenmesiyle çok büyük riskin alındığını, 23 Haziran’da da kazanılamaması durumunda yıkımın çok daha büyük olacağını düşünenlerin sayısının az olmadığı belirtildi.
Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, “Şu an seçime gidilse İmamoğlu 5 puan fark atarak seçimi kazanır” görüşünü dile getirenler, ‘İmamoğlu mağdur edildi, hakkı gasp edildi’ algısının kırılamaması, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimi neden iptal ettiğinin anlatılamaması durumunda seçimin kazanılmasının çok zor olduğuna dikkat çekiyor.
'DAHA KUCAKLAYICI BİR STRATEJİ'
Habere göre AKP kulislerinde, iptal edilen seçimle ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:
- İyi bir çalışmayla seçim kazanılır: YSK’nın kararıyla İstanbul’u kazanmanın yolunun açıldığını düşünenler, iyi bir seçim çalışması ve algı yönetimi ile Binali Yıldırım’ın kazanacağı görüşünü dile getiriyor. İstanbul’da sandığa gitmeyen 1.7 milyon seçmenin büyük çoğunluğunun küskün ve kızgın AK Parti seçmeni olduğunu, bu seçmenlerin yarısının bile sandığa gitmesinin sağlanması, özellikle Kürt kökenli seçmenin tepkisini çekecek söylemin bir kenara bırakılması, daha kucaklayıcı bir seçim stratejisinin yürütülmesi, teşkilat ile Binali Yıldırım arasında uyumun sağlanması durumunda AK Parti’nin lehine bir durum yaratılabileceği görüşü dile getiriliyor.
'SÜREÇ KÖTÜ YÖNETİLDİ, FARK DAHA DA AÇILABİLİR'
- İmamoğlu’nun oyu 5 puan arttı: Hem seçim öncesi hem de seçim sonrasında süreç kötü yönetildi. Sürecin bu kadar uzatılması, İmamoğlu’nun hakkının gasp edildiği algısına yol açtı. Bu da İmamoğlu’nun oyunu artırdı. ‘Şu an seçime gidilse İmamoğlu kazanır, Binali Yıldırım ile arasında en az 5 puan fark var’ diyen bazı AKP’liler, bundan sonraki sürecin yönetilme biçiminin bu farkı kapatıp Yıldırım’ı öne geçirebileceği gibi farkı daha da açabileceğini düşünüyor.
- ‘Mağdur algısı’ kırılmazsa zor: 23 Haziran’a kadar geçecek sürede ‘İmamoğlu mağdur’ algısının kırılması çok önemli. YSK’nın iptal kararının gerekçesi, AK Parti’nin bu konudaki iddiası çok iyi anlatılmalı. Eğer algı kırılamaz ve AK Parti kendini iyi anlatamazsa Yıldırım’ın işi zorlaşır. Bu süreçte partiye diğer parti seçmeninden oy gelme ihtimali oldukça zayıf. Sandığa gitmeyen AK Parti’li seçmen açısından da koşullarda bir değişiklik yok, tavırlarında değişiklik yapmaları da mümkün olmayabilir. Bu kapsamdaki seçmene ‘Mesajınızı verdiniz, biz de aldık. İkinci kez cezalandırmayın' söyleminin işe yaraması için seçmenin ikna edilmesi gerekiyor. Seçimin yenilenmesiyle risk alındı. 31 Mart’ın ardından 23 Haziran’da da seçimin kaybedilmesi, AK Parti açısından daha büyük bir yıkım olur.
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