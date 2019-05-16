Çöp savaşı kızışıyor: Filipinler, Kanada'daki elçisini geri çağırdı

Filipinler ile Kanada arasında ‘savaş tehdidine’ kadar varan çöp krizi sürüyor. Çöplerini geri alması için Kanada’ya 15 Mayıs’a kadar süre tanıyan Filipinler, bu sürenin dolmasının ardından büyükelçisini geri çekti.

© AFP 2019 / NADINE LUCAS Çöp savaşında ikinci devre: Kanada çöplerini geri almayı kabul etti, Filipinler süre verdi

Filipinler Dışişleri Bakanı Teddy Locsin Jr., Kanada’nın çöpleri geri alma konusundaki son günü aştığını belirterek, gece yarısı itibariyle büyükelçisini ve elçilik yetkililerini geri çağıran talimatların Kanada’ya gönderildiğini duyurdu.

Bakan, “Kanada verilen süreyi kaçırdı. Çöpleri buradan alınana kadar Kanada’daki diplomatik varlığımızı azaltmalıyız” dedi.

Bakan, Kanada’nın çöplerin taşınması konusunda Filipinli gümrük yetkilileriyle yapması beklenen görüşmeyi gerçekleştirmemesinin ardından diplomatik temsilcileri geri çekme kararını aldığını belirtti.

BBC’ye konuşan Manila’daki Kanada Elçiliği yetkilileri ise ‘çöpleri geri almak için bir teklif yaptıklarını’ ve ‘bu sürecin olabildiğince çabuk gerçekleşmesi için Filipinli yetkililerle yakın temasta olduklarını’ söyledi.

KRİZ YEDİ YILDIR SÜRÜYOR

Kanada geçen hafta yaklaşık yedi yıl sonra çöplerini geri almayı kabul ettiğini ve ülkeye geri getirilmesi konusunda tüm masrafları üstleneceğini duyurmuştu.

Ancak Kanadalı yetkililer, gerekli evrakların ayarlanması nedeniyle taşıma işleminin ‘haftaları bulabileceğini’ açıklamıştı. Bunu ‘oyalama’ olarak kabul eden Filipinli yetkililer ise çöplerin alınması konusunda 15 Mayıs’ı son gün olarak belirlemişti.

Kanada merkezli özel bir şirket, 2013-2014 yılları arasında Manila limanına toplam 2450 ton çöp taşıyan 103 konteyner bırakmıştı.

Konteynerlerin üzerinde ‘geri dönüştürülecek plastikler’ yazıyordu ancak Filipinli yetkililer tarafından yapılan inceleme sonucu çöplerin geri dönüştürülemeyeceği anlaşılmıştı.

Kanada’nın çöpünü geri almamasına pek çok kez tepki gösteren Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kanada’yı ‘savaş açmakla’ tehdit etmişti.