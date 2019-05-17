Hikmet Sami Türk DSP'den istifa etti

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, 24 yıldır üyesi olduğu DSP'den istifa etti.

Önceki gün yapılan DSP Parti Meclisi toplantısında "İstanbul'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun destekleyelim ve bunu kamuoyuna açıklayalım" diyen Hikmet Sami Türk'ün önerisi kabul edilmemişti.

Türk, Sözcü'den Deniz Ayhan'a yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Önder Aksakal, verdiği bir demeçte, İmamoğlu'nun desteklenmesi yönünde PM toplantısında öneri gelmediğini öne sürdü. Oysa bunu ben önerdim ve 2 kez de oylama yapıldı. Giderek Bülent Ecevit'in kurduğu parti olmanın özelliklerini kaybetmeye başlayan ve 24 yıldan beri üyesi olduğum DSP'den üzülerek istifa ediyorum" dedi.