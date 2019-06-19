Karamollaoğlu: Yıldırım'ın özür dilemesini olumlu buluyorum, aday çekme gibi bir durum söz konusu değil

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın kendilerinden özür dilemesini değerlendirdi: "Davranışını olumlu buluyorum. Ancak aday çekme gibi bir durum söz konusu olamaz. Kaldı ki aday çekmenin etkisi öngörülen gibi de olabilir, tersi de..."

Yıldırım dün Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete'ye ziyaret gerçekleştirmiş, "Saadet Partisi mensubu bu kardeşlerimiz incinmiş olabilir, kırılmış olabilir. Ben bu yüzden kendilerinden özür diliyorum" demişti.

SP Lideri Karamollaoğlu Binali Yıldırım’ın SP’lilerden özür dilemesini değerlendirdi: Davranışını olumlu buluyorum. Ancak aday çekme gibi bir durum söz konusu olamaz. Kaldı ki, aday çekmenin etkisi öngörülen gibi de olabilir, tersi de... pic.twitter.com/ktxEwJnWsH — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) 19 Haziran 2019

​Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar da " ‘Neden seçime giriyorsun?’ demek bu seçimde moda oldu. İster 100 oy alırım ister 5. Bu demokratik bir yarış değil mi? Ayrıca madem benden bu kadar çekiniyorsun, neden 2 kişiyi çağırdığın yere (tartışmaya) beni çağırmıyorsun?" ifadelerini kullandı.

SP’nin adayı Gökçınar: ‘Neden seçime giriyorsun?’ demek bu seçimde moda oldu. İster 100 oy alırım ister 5. Bu demokratik bir yarış değil mi? Ayrıca madem benden bu kadar çekiniyorsun, neden 2 kişiyi çağırdığın yere (tartışmaya) beni çağırmıyorsun? pic.twitter.com/6ZQhb7VxuX — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) 19 Haziran 2019

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