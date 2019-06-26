Arınç'tan Babacan ile Davutoğlu hakkında ilginç yorum

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi AK Partili Bülent Arınç, isimleri kurulacağı belirtilen yeni partiyle anılan Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre, AK Partili Bülent Arınç, kurulacağı ileri sürülen yeni parti hakkında ilginç yorumlarda bulundu.

Habere göre SGK Başkanlığı, MEB ve Başbakanlık Müşteşarlığı gibi görevlerde bulunan Emin Zararsız'ın kızının düğünü AK Partili birçok ismi bir araya getirdi.

Düğüne ağırlıklı olarak yeni parti çalışması yapan isimler katıldı. Bülent Arınç da aynı masada oturduğu AK Partili eski milletvekillerine siyasi gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Arınç'ın, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan için "Çalışkan, dürüst, kamuoyunda da sevilen bir arkadaşımız. Ama lider değil. Bir partide ikinci, üçüncü görevi üstlenecek biri olabilir" dedi.

Arınç, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla ilgili ise "Davutoğlu 2003'ten itibaren Başdanışman, Dışişleri Bakanı, Genel Başkan ve Başbakanlık görevleri üstlendi. Kendini yetiştirmiş, donanımlı, çalışkan bir kişi. Girdiği seçimde de yüzde 49 oy aldı. Tecrübesi daha fazla, güçlü bir siyasi figür" yorumunu yaptı.