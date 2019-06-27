Rus Dışişleri: ABD'nin Filistin planı yıkıcı nitelikte

Bahreyn'de düzenlenen 'Refah için Barış' adlı Manama Konferansı'nda ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner tarafından sunulan Filistin'le ilgili projelere tepki gösteren Rus Dışişleri, Washington'un Filistin planının yıkıcı nitelikte olduğunu vurguladı.

Filistin ile bir dizi Arap ülkesinin konferansı boykot ettiğine dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı, 1967 yılındaki sınırlar dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devlet kurulması da dahil, tüm sorunların ele alındığı Filistin-İsrail müzakerelerinin yeniden başlatılmasına ilişkin ana amacın bilinçli olarak kapsam dışı bırakıldığına işaret etti.

Bakanlık, "Bu yaklaşım yıkıcı nitelikte. İki halk için iki ülke kurulmasını öngören temel ilke, Filistinliler ve İsrailliler için daha istikrarlı ve barışçıl bir geleceğin temelinin atılabileceği temel taş olmaya devam ediyor. Siyasi ufuklar olmadığı sürece, hiçbir ekonomik fayda, hem Filistin halkının ulusal özlemlerinin tam anlamıyla gerçekleşmesi hem de İsrail'in güvenliğinin kalıcı olarak sağlanması için gerekli koşulları sağlayamaz" ifadelerini kullandı.

Bu düşünceler doğrultusunda Rus diplomatik temsilcilerin bu konferansa katılmaması yönünde karar aldıklarını kaydeden bakanlık, kalıcı normalleşmenin ancak siyaset ve ekonomi birlikte ilerlediğinde sağlanabileceğinin altını çizdi.

Rus Dışişleri, Moskova yönetiminin İsrailli ve Filistinli partnerlerle, MENA ülkeleriyle ve Ortadoğu Dörtlüsü katılımcılarıyla eylemleri koordine etmeye hazır olduğunu da vurguladı.

Batı Şeria ve Gazze'yi kapsayan enerji, eğitim, teknoloji ve altyapıya ilişkin projelerin tanıtım videosunda siyasi konulara ve İsrail'in, Gazze'ye abluka ve diğer bölgelerdeki gayrimeşru yerleşimlerine ilişkin uygulamalarına değinilmemişti.

Görüntüde, Gazze ile Batı Şeria arasındaki bağ, Akdeniz'de doğal gaz gibi stratejik sektörlere ilişkin kurulması planlanan projelerin idaresine dair düzenlemeler, özellikle güvenlik ve gelirlerin dağıtımı hakkında bilgi paylaşılmamıştı.