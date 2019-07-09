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17:44 09 Temmuz 2019
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    DP lideri Uysal'dan Ali Babacan'a çağrı: Bize katıl

    © DHA /
    Politika
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    Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'a DP'ye katılması çağırısında bulundu.

    DP lideri Uysal, memleketi Afyonkarahisar'daki programı kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Yaklaşık 1.5 saat süren ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uysal, Ali Babacan'ın AK Parti'den istifasını değerlendirdi.

    Ali Babacan
    © AA / İsa Terli
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    Uysal, "Herkesin hür teşebbüsüne göre örgütlenme özgürlüğü var. İktidarın kendi içerisinde yaptığı tartışmalar var. Elbette biz de bunlara kayıtsız değiliz, izliyoruz. Türkiye'nin topyekun demokrasisine de yeni bir derinlik ve boyut katma mecburiyetimiz var. Şahıslar temelinde değil de onu aşan bir şekilde, Türkiye'nin farklı farklı tartışmaları yapması gerektiği inancındayız. O açıdan şahısların özelinde bir değerlendirme yapmak istemem" dedi.

    Türkiye'de ortak paydaların daha fazla aranacağı bir dönemin açıldığını aktaran Uysal, "Önümüzdeki süreci ben çok aktörlü bir dönem olacağı şeklinde değerlendiriyorum. Türkiye'yi, iki kutuplu bir siyasete mahkum edip adeta 'Bir şişeye gaz basarmış' gibi çoğulculuğunu reddedecek sosyolojik bir mantıkla değil, temsiliyetinin önünü açacak siyasal sistem olması gerektiği inancındayız. Başta seçim barajı olmak üzere daraltılmış bölge veya farklı farklı modellerin uygulanması için ekim ayında kanun teklifi vereceğiz" diye konuştu.

    'YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE OY ALMIŞ BİR SİYASİ HAFIZAYA SAHİBİZ'

    Bir gazetecinin "Ali Babacan'ı partinize davet eder misiniz" sorusu üzerine Uysal, şunları söyledi:

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    © AA / İsmail Hakkı Demir
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    "Elbette. Biz, Türkiye'de temel değerlerden yoksun bir şekilde siyaset yapmıyoruz. DP'nin çatısı Türkiye'de demokrasinin kurucu kurumu olarak çok münferit bir takım düşüncelere sahip değilse bir insanın elbette kendisini rahatlıkla bulabileceği, ifade edebileceği bir siyasal yapıdır. O açıdan biz, zaten önümüzdeki süreçte daha fazla birliktelikleri arayacağız. Daha farklı birliktelikler arayacağız. Geçmişte tek başına iktidar olmuş ve yüzde 50'nin üzerinde oy almış bir siyasi hafızaya sahibiz."

    "Değişimin önünü açacak süreçlerin işlemesini bekliyoruz" diyen Uysal, erken seçim tartışmalarına değindi.

    Uysal, "Tabii sistem değişti. Erken seçim talebi, eskisi gibi kısa vadede siyasette çok büyük kırılmalar, iktisadi altyapısızlıklar ve çok fazla çöküşler yaşanmadığı sürece Türkiye'nin önüne gelmez kanaatindeyim. Ama Türkiye'de bugün sadece iktidarın sayısal çoğunluğuyla halledemeyeceği birçok meydan okumayla karşı karşıyayız. O açıdan siyasette, rekabet unsuru olmaktan çıkartabileceğimiz çok önemli müşterek meseleler var" diye konuştu.

    Etiketler:
    Afyonkarahisar, Ali Babacan, AK Parti, Gültekin Uysal, Demokrat Parti
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