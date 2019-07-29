İYİ Parti’de görev değişimi: Ağıralioğlu, Meclis’teki görevini devretti

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun, Meclis’teki görevini İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'na devrederek, parti divanına geçeceği öğrenildi. Ağıralioğlu, aynı zamanda Parti Sözcülüğü görevine getirileceği belirtiliyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun görevden alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten İYİ Parti yetkilileri Sözcü’ye yaptığı açıklamada, “Genel başkanımız; Ağıralioğlu’nun divan üyeliğinde yer almasını, genel başkan yardımcılığının yanı sıra parti sözcülüğünü yapmasını istedi. Bu istek uygun bulundu. İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilliğine de İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu getiriliyor” ifadeleri kullanıldı.