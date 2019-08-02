Kayıt
16:20 02 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    MHP'den Akşener'e: Aslında atılan tweet değil fettan bir kahkahadır

    © AA / Evrim Aydın
    Politika
    URL'yi kısaltın
    0 137

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Partililere çağrısına ilişkin, "Bu tarihi davete icabet; aynı ölçüde tarihi, vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur. Buna kulak asmayanları tarih de millet de siyaset de yargılayacaktır" ifadesini kullandı. Yalçın, Akşener'in Bahçeli'ye cevabını da eleştirdi.

    Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli'nin çağrısının İYİ Parti saflarında yer alan ancak gönülleri ve fikirleriyle MHP'den kopmamaya direnen kişilere olduğunu belirtti. Yalçın, şu değerlendirmeleri yaptı: "Ne var ki ayrılık ve kopuştan sorumlu olan yetki sahipleri, söz konusu çağrının muhataplarından önce alelacele olumsuz cevaplar vererek selin önünü tıkama telaşına girmişler; parti içinde adeta vicdanları daha başından boğmaya ve Devlet Bahçeli’nin haklı davetine sağduyu ile mukabele edecekleri susturmaya çalışmışlardır.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu Belediyesi hizmet binası önünde vatandaşlara hitap etti.
    © AA / Bilal Kahyaoğlu
    Bahçeli'den İYİ Partililere 'geri dönün' çağrısı
    Henüz sağduyusunu yitirmemiş bazı arkadaşlarımızın sonunda dayanamayıp seslerini yükselterek kendilerini zor durumda düşüreceğini hesap eden İP önde gelenleri, CHP'nin eteğinde salladıkları, HDP’nin gölgesinde uyuttukları partinin çözülme sürecine girmesinden kaygılanmaktadır."

    Yalçın, Bahçeli'nin tam zamanında çağrıda bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "İp müdiresinin attığı cevabi tweet, her şeyi ortaya sermektedir. Aslında atılan tweet değil fettan bir kahkahadır. İP müdiresinin bu alabildiğine gayriciddi tavrı; İP’in demokratik platformda bir yer edinmek, bir konum sahibi olmak gibi derdinin olmadığını gözler önüne sermektedir."

    © AA /
    Bahçeli'nin 'Geri dönün' çağrısına Akşener'den yanıt: Sayın Erdoğan, yine ne dedin bu arkadaşa?
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cevaben paylaştığı "Sayın Erdoğan yine ne dedin bu arkadaşa" şeklindeki tweeti de "ciddiyetsizlik, seviyesizlik ve çapsızlık örneği" olarak nitelendiren Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "Bahse konu tarihi çağrıyı Sayın Erdoğan'a bağlamak; basiretsizliğin, ucuzluğun, meseleyi başka mecralara çekerek kamuoyu önünde tartışmadan kaçma gayretinin ifadesidir. Kendine layık olduğundan fazla önem atfetme, haketmediği ölçüde değer yükleme zavallılığıdır. Tweetlerden üslupsuzluk, terbiyesizlik ve seviyesizlik taşmaktadır. İP’in etkisiz ve işlevsiz Genel Sekreteri Cihan Paçacı'nın ise Devlet Bahçeli’nin çağrısı karşısında paçaları tutuşmuştur."

    Yalçın, Bahçeli'nin, freni boşalmış ve virajın ötesindeki uçuruma doğru son sürat giden arabadan yolcuların atlayıp kurtulmasını istediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Bu tarihi davete icabet; aynı ölçüde tarihi, vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur. Buna kulak asmayanları tarih de millet de siyaset de yargılayacaktır.

    Hayal kırıklıkları, ümitsizlikler ve siyasi tepkileri İP'lik bank adı altında toplayarak pazarlamak ve kara dönüştürmek üzere politikada 'İPlik pazarı' kurulmuştur. Bunların İP'likleri de çabucak pazara çıkmıştır. İP'lik pazarının İP'i; orada toplananların ayağına, boğazına dolanmaya başlamıştır. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin davet, nasihat ve tavsiyesi; Nasrettin Hoca misali testi kırılmadan, henüz tosunlar firar etmeden önce atılmış müşfik bir siyasi tokat olarak görülmelidir."

    Etiketler:
    Twitter, Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Devlet Bahçeli, İYİ Parti, MHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Çocukların yaşadığı travmayı atlatması için ‘Travmanın sağaltılmasında etkili bir yol olarak oyun’ adlı projeyi hayata geçiren Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, önce projede yer alanlara yönelik bir eğitim gerçekleştirdi.
    Travmaya oyunla terapi
    Karikatür
    Rusya Dışişleri: ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı olan’ INF anlaşması resmen sona ermiştir
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet