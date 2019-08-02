MHP'den Akşener'e: Aslında atılan tweet değil fettan bir kahkahadır

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli'nin çağrısının İYİ Parti saflarında yer alan ancak gönülleri ve fikirleriyle MHP'den kopmamaya direnen kişilere olduğunu belirtti. Yalçın, şu değerlendirmeleri yaptı: "Ne var ki ayrılık ve kopuştan sorumlu olan yetki sahipleri, söz konusu çağrının muhataplarından önce alelacele olumsuz cevaplar vererek selin önünü tıkama telaşına girmişler; parti içinde adeta vicdanları daha başından boğmaya ve Devlet Bahçeli’nin haklı davetine sağduyu ile mukabele edecekleri susturmaya çalışmışlardır.
Yalçın, Bahçeli'nin tam zamanında çağrıda bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "İp müdiresinin attığı cevabi tweet, her şeyi ortaya sermektedir. Aslında atılan tweet değil fettan bir kahkahadır. İP müdiresinin bu alabildiğine gayriciddi tavrı; İP’in demokratik platformda bir yer edinmek, bir konum sahibi olmak gibi derdinin olmadığını gözler önüne sermektedir."
😂 https://t.co/xp0WMNG1vG pic.twitter.com/cpN37RxYZE— İYİ Parti (@iyiparti) August 1, 2019
Sn. @RTErdogan, yine ne dedin bu arkadaşa? https://t.co/MIyB3tO7V9— Meral Akşener (@meral_aksener) August 1, 2019
Yalçın, Bahçeli'nin, freni boşalmış ve virajın ötesindeki uçuruma doğru son sürat giden arabadan yolcuların atlayıp kurtulmasını istediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Bu tarihi davete icabet; aynı ölçüde tarihi, vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur. Buna kulak asmayanları tarih de millet de siyaset de yargılayacaktır.
Hayal kırıklıkları, ümitsizlikler ve siyasi tepkileri İP'lik bank adı altında toplayarak pazarlamak ve kara dönüştürmek üzere politikada 'İPlik pazarı' kurulmuştur. Bunların İP'likleri de çabucak pazara çıkmıştır. İP'lik pazarının İP'i; orada toplananların ayağına, boğazına dolanmaya başlamıştır. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin davet, nasihat ve tavsiyesi; Nasrettin Hoca misali testi kırılmadan, henüz tosunlar firar etmeden önce atılmış müşfik bir siyasi tokat olarak görülmelidir."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)