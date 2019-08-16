'Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, 'huzur hakkı' aldığı şirketlerden istifa etti'

Belediyenin tüm şirketlerine kendisini 'başkan' olarak atayan ve şirket başı 'huzur hakkı' alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın tepkilerin ardından görevlerinden istifa ettiği öne sürüldü.

Kamuoyunun gündemine son olarak '30 Ağustos halkın tamamını ilgilendiren bir bayram değil' sözleri ile gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, kendisini belediyenin tüm şirketlerine yönetim kurulu başkanı olarak atamıştı.

Söz konusu şirketlere AK Partili il yöneticilerini başkan vekili yapan Aktaş'ın ‘huzur hakkı' adı altında da aylık yaklaşık şirket başı 750’şer lira ‘huzur hakkı’ aldığı ortaya çıkmıştı.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre Başkan Aktaş, tepkilerin ardından yönetim kurulu başkanı olduğu şirketlerden istifa etti.

Eleştirilerin hedefinde olan Aktaş'ın, Kurban Bayramı öncesi yönetim kurulu başkanlığını yaptığı BURULAŞ, BURFAŞ, Kültür AŞ. BEŞAŞ, Tarım AŞ, Jeotermal AŞ ve Burkent şirketlerinden istifa ettiği ortaya çıktı.

Aktaş’ın sadece diğer ilçe belediyelerinin de iştiraklarıyla kurulmuş olan BİNTED Şirketi’nin başında kaldığı öğrenildi.