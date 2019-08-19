'Trump yönetimine yakın bir yetkili ile Venezüella Kurucu Meclisi Başkanı Cabello gizlice görüştü'

MADURO’NUN ONAYI VAR MI?
Görüşmenin, Maduro’nun onayıyla gerçekleşip gerçekleşmediği ise bilinmiyor. Ancak ABD’li yetkili, Cabello’nun Maduro’ya ihanet edebileceği fikrini reddetti ve ancak Maduro’nun onayını alması halinde görüşmeye katılacağını savundu.
Cabello, konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.
BAŞKA TEMASLAR DA VAR
İkinci bir görüşme üzerinde de çalışıldığı ancak bunun henüz gerçekleşmediği de belirtildi. Öte yandan yetkili, Venezüellalı diğer üst düzey yetkililerle de benzer görüşmeler için temas halinde olduklarını söyledi, ABD yönetiminin ‘bir geçiş planını desteklemek ve Maduro’ya ihanet etmek için ne gerektiği konusunda dinlemede olduğunu’ kaydetti.
Venezüella'da sosyalist partinin önde gelen simalarından olan 56 yaşındaki Diosdado Cabello'nun hükümet ve güvenlik güçleri üzerinde etkisi olduğu ifade ediliyor. Ancak Cabello, ABD'li yetkililer tarafından yolsuzluk, uyuşturucu ticareti ve ABD'li bir senatöre ölüm tehditlerinde bulunmakla da suçlanıyor.
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