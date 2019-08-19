'Trump yönetimine yakın bir yetkili ile Venezüella Kurucu Meclisi Başkanı Cabello gizlice görüştü'

Adının açıklanmasını istemeyen ABD’li bir yetkili, Associated Press (AP) haber ajansına verdiği bilgide, ABD-Venezüella arasındaki gizli görüşme geçen ay Caracas’ta gerçekleşti. Kritik görüşmede Trump yönetimiyle yakın temas halindeki biri, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan sonra ülkenin en güçlü kişisi olarak görülen Cabello ile bir araya geldi.

MADURO’NUN ONAYI VAR MI?

Görüşmenin, Maduro’nun onayıyla gerçekleşip gerçekleşmediği ise bilinmiyor. Ancak ABD’li yetkili, Cabello’nun Maduro’ya ihanet edebileceği fikrini reddetti ve ancak Maduro’nun onayını alması halinde görüşmeye katılacağını savundu.

Cabello, konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.

AP’ye açıklama yapan ABD’li yetkili, Washington yönetiminin, Cabello'ya destek verme veya Maduro'nun yerine geçmesinin önünü açma arayışında olmadığını kaydetti. İddiaya göre görüşmenin amacı, ‘çekişme içinde olduğu düşünülen’ Venezüella yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaktı.

BAŞKA TEMASLAR DA VAR

İkinci bir görüşme üzerinde de çalışıldığı ancak bunun henüz gerçekleşmediği de belirtildi. Öte yandan yetkili, Venezüellalı diğer üst düzey yetkililerle de benzer görüşmeler için temas halinde olduklarını söyledi, ABD yönetiminin ‘bir geçiş planını desteklemek ve Maduro’ya ihanet etmek için ne gerektiği konusunda dinlemede olduğunu’ kaydetti.

Venezüella'da sosyalist partinin önde gelen simalarından olan 56 yaşındaki Diosdado Cabello'nun hükümet ve güvenlik güçleri üzerinde etkisi olduğu ifade ediliyor. Ancak Cabello, ABD'li yetkililer tarafından yolsuzluk, uyuşturucu ticareti ve ABD'li bir senatöre ölüm tehditlerinde bulunmakla da suçlanıyor.