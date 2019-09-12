Netanyahu: Putin’le doğrudan temaslarımız Suriye’de çatışmayı önledi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan temas kurmalarının Suriye’de Rusya ile İsrail arasında bir çatışmayı önlediğini söyledi.

Vladimir Putin’le bugün Soçi’de görüşecek olan Benyamin Netanyahu, Rus Hava Kuvvetleri ile İsrail’in gerçekleştirdiği operasyonların uyuşmazlığı nedeniyle Suriye’de bir çatışmanın neredeyse kaçınılmaz olduğunu, ancak bunun karşılıklı temaslarla önlendiğini ifade etti.

Putin’le temaslarını kendisi için çok kıymetli olarak niteleyen Netanyahu, bu temasların iki ülke arasında karşılıklı olarak fayda sağlayan ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkısı olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı, şöyle devam etti, “Bu koordinasyon Putin’le birbirimize saygı duymamız sayesinde mümkün olabiliyor. Gerçekten eşit, açık düzlemde ve bir küçümseme olmaksızın konuşuyoruz.”

Bugün Putin ile Netanyahu arasında gerçekleşecek görüşmede ikili işbirliği ve Ortadoğu’daki durumun ele alınması bekleniyor.