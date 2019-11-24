İnce'nin ortak açıklama önerdiği Kılıçdaroğlu: Sizinle sonra görüşeceğiz

Cumhuriyetten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın tartışma yaratan yazısının ardından Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak birlikte bir açıklama yapmayı önerdi.

İnce'nin "Bu tartışma partiyi yıpratacak. Gerekirse ben sizin yanınıza geleyim görüşelim. Gazetecilerin karşısına çıkalım, bu konuda bir açıklama yapalım” dediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu ise İnce’ye “Sizinle sonra görüşeceğiz” diyerek görüşmeyi sonlandırdı.

CHP'li İnce'nin gizlice Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ileri süren gazeteci Turan, Erdoğan'ın görüşmede söz konusu kişiye, "Senin CHP Genel Başkanı olman gerekir. Ben de yardımcı olurum" dediğini iddia etmişti.