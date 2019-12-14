'Babacan veya Davutoğlu bizden milletvekili isterse kabul ederim' diyen Akşener'e AK Parti'den yanıt

'Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?' sorusunu 'Sayın (CHP lideri Kemal) Kılıçdaroğlu’ndan nasıl gidip istediysem benden de Sayın (Ali) Babacan veya (Ahmet) Davutoğlu böyle bir talepte bulunduğu zaman elbette evet derim' diye yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e AK Parti'den yanıt geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı bir canlı yayında Akşener'in dünkü sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Türk siyasetinde bir bidat adeta oluşturdular. Bu, ‘kiralık vekil’ çok çirkin bir ifade, farkındayım. Milletin iradesi kimsenin tekelinde değildir. Siz parti içi demokrasiden bahsedeceksiniz, millet iradesinden bahsedeceksiniz. Sonra milletin iradesiyle CHP’den ya da İYİ Parti’den seçilmiş vekilleri kiralayacaksınız. Sonra da diyeceksiniz ki demokrasiyi güçlendirmek için bunu yapıyoruz. Kusura bakmayın, buna kimse inanmaz."