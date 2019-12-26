CHP'nin 11 büyükşehirde yaptırdığı anketin sonuçları açıklandı: Hangi belediye başkanının oy oranı ne kadar değişti?

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin belediye başkanlarının 9 aylık performansını ölçen anketin sonuçlarını açıkladı. Seçmenlerin yüzde 45'ini oluşturan 11 büyükşehrin birinci partisi olduklarını ifade eden Torun, kazandıkları belediyelerde de aldıkları oyların arttığını söyledi.

CHP'li Torun, CHP tarafından kazanılan 11 büyükşehirde yüzyüze anket tekniği kullanılarak yaptıkları araştırma sonuçlarını açıkladı.

Anket sonuçlarını gösteren Torun, "Gördüğünüz üzere 11 büyükşehir belediyemizde yaptırdığımız araştırmalarda AKP yüzde 32.4, CHP yüzde 35.1, MHP yüzde 10.0, HDP yüzde 9.9, İYİ Parti 9.4 ve diğer partiler yüzde 3.2 şeklinde yer alıyor. Buna yol açan en önemli faktör, CHP'nin aday tercihlerinin seçmende bulduğu karşılıktır” diye konuştu.

Seçmenlerin yüzde 45'ini oluşturan 11 büyükşehirin birinci partisi olduklarını ifade eden Torun, "Seçmenler başkanlarımızın sorunlarını çözeceğine inanıyor” dedi.

Belediye başkanlarının performanslarının her geçen gün arttığını ifade eden Torun, 31 Mart seçimleri baz alınarak belediye başkanlarına destek oranına dair son yapılan anket sonucuyla ilgili bilgiler verdi.

Belediye başkanlarının oy oranlarındaki değişim

BirGün gazetesinin aktardığı habere göre, CHP'nin 11 büyükşehir belediye başkanının 31 Mart-Aralık 2019 arasındaki 9 ayda oy oranlarındaki değişim şöyle: