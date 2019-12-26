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11:50 26 Aralık 2019
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    CHP'nin 11 büyükşehirde yaptırdığı anketin sonuçları açıklandı: Hangi belediye başkanının oy oranı ne kadar değişti?

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    Politika
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    CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin belediye başkanlarının 9 aylık performansını ölçen anketin sonuçlarını açıkladı. Seçmenlerin yüzde 45'ini oluşturan 11 büyükşehrin birinci partisi olduklarını ifade eden Torun, kazandıkları belediyelerde de aldıkları oyların arttığını söyledi.

    CHP'li Torun, CHP tarafından kazanılan 11 büyükşehirde yüzyüze anket tekniği kullanılarak yaptıkları araştırma sonuçlarını açıkladı.

    © DHA /
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    Anket sonuçlarını gösteren Torun, "Gördüğünüz üzere 11 büyükşehir belediyemizde yaptırdığımız araştırmalarda AKP yüzde 32.4, CHP yüzde 35.1, MHP yüzde 10.0, HDP yüzde 9.9, İYİ Parti 9.4 ve diğer partiler yüzde 3.2 şeklinde yer alıyor. Buna yol açan en önemli faktör, CHP'nin aday tercihlerinin seçmende bulduğu karşılıktır” diye konuştu.

    Seçmenlerin yüzde 45'ini oluşturan 11 büyükşehirin birinci partisi olduklarını ifade eden Torun, "Seçmenler başkanlarımızın sorunlarını çözeceğine inanıyor” dedi.

    Belediye başkanlarının performanslarının her geçen gün arttığını ifade eden Torun, 31 Mart seçimleri baz alınarak belediye başkanlarına destek oranına dair son yapılan anket sonucuyla ilgili bilgiler verdi.

    Belediye başkanlarının oy oranlarındaki değişim

    BirGün gazetesinin aktardığı habere göre, CHP'nin 11 büyükşehir belediye başkanının 31 Mart-Aralık 2019 arasındaki 9 ayda oy oranlarındaki değişim şöyle:

    • İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Ekrem İmamoğlu: 48.8'den 54.5'e,
    • Ankara Büyükşehir Belediyesi-Mansur Yavaş: 50.9'dan 54.9'a,
    • İzmir Büyükşehir Belediyesi-Tunç Soyer: 58.1'den 61.1'e,
    • Antalya Büyükşehir Belediyesi- Muhittin Böcek : 50.6'dan 54.1'e,
    • Adana Büyükşehir Belediyesi-Zeydan Karalar: 53.6'dan 57.6'ya,
    • Mersin Büyükşehir Belediyesi-Vahap Seçer: 45.1'den 51.6'ya,
    • Hatay Büyükşehir Belediyesi-Lütfü Savaş: 55.2'den 56.8'e,
    • Aydın Büyükşehir Belediyesi-Özlem Çerçioğlu: 53.9'dan 55.4'e,
    • Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-Kadir Albayrak: 51.2'den 54.4'e,
    • Muğla Büyükşehir Belediyesi-Osman Gürün: 36'dan 41.2'ye,
    • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi-Yılmaz Büyükerşen: 52.30'dan 56.9'a yükseldi.
    Etiketler:
    Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Osman Gürün, Muğla, Kadir Albayrak, Tekirdağ, Özlem Çerçioğlu, Aydın, Lütfü Savaş, Vahap Seçer, Hatay, Mersin, Zeydan Karalar, Adana, Muhittin Böcek, Antalya, Tunç Soyer, İzmir, İYİ Parti, HDP, MHP, AK Parti, Mansur Yavaş, Ankara, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Belediye başkanları, Anket, Seyit Torun, CHP
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