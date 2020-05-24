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    Ömer Çelik

    AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Öztrak'a tepki: Aileyi siyaset konusu yapmak barbarlıktır

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    Politika
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a tepki göstererek "Aile kavramını siyaset konusu yapmak barbarlıktır. Bu barbarlığa, hangi partiden olursa olsun tüm vatandaşlarımız karşıdır. Muhalefet etmek için siyasi akılla yaklaşım üretin, barbarlıkla aile değerlerine saldırmayın" dedi.

    CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı açıklamada "Bu tehditleri siz kime savuruyorsunuz? Daha önce de böyle attınız, tuttunuz. Peki, ne oldu? Hiçbir şey. Sonunda söylediklerinizi yutmak zorunda kaldınız.  Bakın siz böyle boş atmaya başlayınca, Damadınız da çıktı, 'Birileri bir dönem Türkiye’yi ithalat cenneti yapmaya çalıştı' diyerek zülfü yâre dokunuverdi. Sayın Erdoğan size tavsiyemiz, sizde nasılsa sosyete Damat çok, kuru sıkıcıyı gönderin yerine epeydir reklamını yaptığınız havacıyı getirin. Belki birkaç gün daha idare edebilirsiniz." ifadelerini kullanmıştı. Öztrak'ın sözleribe tepki gösteren Çelik Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

    "CHP Genel Merkezi’nde 'Mutfakta biri mi var?' sorusunun cevabı belli. Mutfak, toplumumuzun en temel değerlerine saldıran bir kafa tarafından tamamen ele geçirilmiş. Sözcülerin dili, aile değerleri başta olmak üzere her şeye saldırmakta barbarlık sınırını geçti. CHP sözcülerine kaç kere söyledik; Aile değerleri üzerinden siyaset yapmayın. Cumhurbaşkanımıza ve partimize karşı yürütmeye çalıştığınız yıkım siyasetine, aile değerlerini karıştırmanız siyasi hayatımızda daha önce görülmemiş bir barbarlıktır. Siyasi hayatımızın en yakıcı günlerinde bile aile üzerinden siyaset yapmamak temel bir değerdi. Siyasi tartışmalarda, siyasi yaklaşım üretmek yerine, aileye saldırmak gibi ahlak dışı ve barbar bir yaklaşımı da siyasete siz soktunuz."

    Açıklamasının devamında, CHP sözcülerinin kullandığı dili eleştiren Çelik, şunları ifade etti:

    "Faydası yok ama yine de tekrar söyleyelim; Siyasette siyasi akılla var olmaya çalışın. Siyasi barbarlık yapmayın. Siyasi akıl ve siyasi ahlaka dayanan dil herkese lazımdır. Siyasi akıl konusundaki giderek büyüyen cari açığınızı argo ile kapatmaya çalışmayın. CHP sözcülerinin dili dil olmaktan çıktı artık, bir enfeksiyon aracına dönüştü. Hangi partiden olursa olsun tüm vatandaşlarımız aile değerleri konusunda hassastır. Toplumumuzda temel değerler konusundaki hassasiyet partiler üstü bir hassasiyettir. Partileri farklı olsa da tüm vatandaşlarımız için aile temel bir değerdir. Aile kavramını siyaset konusu yapmak barbarlıktır. Bu barbarlığa, hangi partiden olursa olsun tüm vatandaşlarımız karşıdır. Siyasi muhalefet demokratik haktır, siyasi barbarlık ahlak dışı bir tutumdur. Muhalefet etmek için siyasi akılla yaklaşım üretin, barbarlıkla aile değerlerine saldırmayın."
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