İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayı Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz oldu.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığından yapılan açıklamada, "İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar ve Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzasıyla 27. Yasama Dönemi 2. devre için TBMM Başkanlığına Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz aday gösterilmiştir" ifadesine yer verildi.