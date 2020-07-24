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    TBMM'de 'Lozan' tartışması

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    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'Lozan' tartışması yaşandı.

    AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Lozan Barış Antlaşmasına ilişkin olarak, "1924'te yapılmış bir anlaşmayı Türkiye'nin tapu senedi sayarsak, bu durumda 1920'de, 1923'te cumhuriyetimizin kuruluşunu nasıl bir devletin kuruluşundan önceye veya sonraya takaddüm eden veya teehhür eden bir noktaya bağlayabiliriz? Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu Çanakkale'de, Kocatepe'de, Dumlupınar'da ve şehitlerimizin kanıyla cephede ödenmiştir" dedi.

    Özkan, şöyle devam etti:

    "Bir ülkenin tapu senedi başka ülkelerle yapılan anlaşmaya bağlı olarak asla alınamaz. Çünkü eğer Lozan'da anlaşma yaptığımız ülkeler Türkiye'nin egemenlik haklarına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, bayrağına, milletine ve buradaki ezelî ve ebedî varlığımıza karşı bir tahakkümde, bir tasallutta bulunmuş olsalardı biz ne yapacaktık? Boyun mu eğecektik? Orada şehitlerimizin cephede yazdığı kahramanlık destanlarının, aziz milletimizin aynen Çanakkale'deki gibi, Kocatepe'deki gibi dünyaya millî birlik ve beraberliğinin haykırışının neticesinde alınmıştır. Lozan'ın anlamı var mıdır? Elbette Lozan; Türkiye Cumhuriyeti'nin o kahramanlık destanlarının, cephede yazılan o kahramanlık hikâyelerinin, şehitlerimizin ödenmiş o bedeninin, kanının karşılığında o egemenlerin mecburen Türkiye'nin egemenlik haklarına saygısının, hürmetinin neticesinde verdikleri bir anlaşmadır ama buna tapu senedi derseniz Lozan'a gidip başkalarının önünde el pençe divan durarak âdeta bu ülkenin varlığını oradaki iradeye bağlamış olursunuz."

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Lozan'a 'Türkiye'nin tapu senedidir' benzetmesinin kendisine ait olmadığını söyleyerek, "Eğer, 'Lozan'ın tapu senedi değil' derseniz, 'Millî mücadeledir' derseniz; Çanakkale, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin ecdadımızın tırnaklarıyla kazındığı yerdir; Kurtuluş Savaşı, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletinin inşasıdır; Lozan Anlaşması, bu bağımsızlığı daha önce verilen kapitülasyonları ortadan kaldırmak, egemenlik haklarını almak, daha sonra yapılacak Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne önden atıfta bulunmak kaydıyla yedi cihana Türkiye'nin bağımsızlığını ve herkes tarafından kabul edilen tapu senedini ortaya koymak kabul ettirmektir; bunu anlayın" diye konuştu.

    Özel şunları kaydetti:

    "24 Temmuz 2019 Çarşamba 16.35; Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama: 'Türkiye'nin tapu senedi olarak kabul edilen Lozan Anlaşması'nın yıl dönümünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aşağıdaki mesajla kutladı. Dünyanın en güçlü ordularına karşı verdiğimiz Millî Mücadele, ülkemizin bağımsızlık belgesi olan Lozan Antlaşması'yla taçlanmıştır' diyor ve devamında Lozan'a dünya kadar övgü yapıp Lozan'ın Türkiye'nin şüphesiz tüm dünyaya kabul ettirdiği tek bağımsızlık belgesi olduğunu söylüyor ve bunu kamuoyuna duyururken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Lozan'a 'Türkiye'nin tapu senedi olarak kabul edilen belge' diyor. "

    AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise şunları ifade etti:

    "Lozan Barış Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşmasıdır. Tarihî konuları siyasetin yüksek sesle tartışması kanaatimce faydalı değildir çünkü tarih birçok farklı görüş, değerlendirmelere açık kapıları olan bir alandır. Daha dikkatli ve ihtimamlı bir dille bu işleri konuşmak, tarihi konuşmak daha doğru olur. Eğer amacımız tarihte ne olup bittiğine ilişkin gerçekten hakikati aramak şeklinde bir yaklaşımsa bağırarak, çağırarak tarih konusunda konuşmak doğru bir yaklaşım değildir, doğru bir dil değildir; bize tarihi anlatmaz, bize başka bir şeyi anlatır. O yüzden tarihi daha düşük bir tonda değerlendirmek ve öyle bir müzakere yönetmek daha yerinde olur."

    Özkan, Anadolu'da Türk varlığı 26 Ağustos 1071'de Anadolu'nun kapısının Türklere açılmasıyla beraber kurulan devlet ollduğunu altını çizerek, "Mademki bir tapudan bahsediliyorsa o tapu da her şeyden önce 7 Eylülde 1176'da gerçekleştirilen Miryokefalon Savaşı'yla Anadolu'nun isminin 'Diyar-ı Rum'dan 'Diyar-ı Türk'e çevrilmesidir. Bu anlamda, Anadolu'da artık ebediyete kadar bu milletin varlığı kaim olmuştur. Ancak elbette Lozan olmayabilir, şu anlaşma olur, bu anlaşma olur. Her şeyden önce, tarihimizde ecdadımızın cephede yazmış olduğu kahramanlık destanları, şehitlerimizin kanıyla sulanmış olan bu Anadolu coğrafyası, bizim milletimizin bu topraklarda ebediyete kadar varlığının tapusudur. Eğer Kocatepe'de, Dumlupınar'da kurtuluş ve kuruluş mücadelesinde verdiğimiz o mücadeleler, o destansı zaferler olmasaydı Lozan Anlaşması da olmayacaktı" ifadelerini kullandı.

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