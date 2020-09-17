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    Semih Yalçın

    MHP'li Yalçın’dan TTB açıklaması: Bu Marksist yuvasının dağıtılmasının, en azından tekelinin kırılmasının zamanı geldi

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    Politika
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    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türk Tabipleri Birliği'ni 'tıbbi atık' olarak nitelendirerek, “Artık bu Marksist yuvasının dağıtılmasının, en azından mesleki tekelinin kırılmasının zamanı gelmiştir" dedi.

    Yazılı bir açıklama yayımlayan Yalçın, TTB yöneticilerinin “kendilerini Marksizm’e ve ona hizmet eden partilere” adadığını savundu ve bu nedenle örgütün bir “tıbbi atık” haline geldiğini söyledi.

    Doktorların “TTB tekelinden kurtularak” başka bir meslek odası oluşturabilmesinin önünün açılmasını öneren Yalçın, “Türkiye’de bazı meslek odaları; buralarda yuvalanan Marksistler yüzünden meslek sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumaktan çok, CHP’nin siyasetteki yan kuruluşu gibi faaliyet göstermektedir. Bunlardan biri de Türklükle ilgisi olmadığı gibi, doktorların sorunlarıyla da alakası bulunmayan Türk Tabipler Birliğidir. Kendilerini Marksizm’e ve ona hizmet eden partilere adamış Tabipler Birliğinin yönetici tayfası, doktorluktan ve sağlık sorunlarından çok siyasetle iştigal etmekte ara sıra hekimlik yapmaktadır" ifadelerini kullandı. 

    'Salgın hakkındaki rakamlar şişirilmektedir'

    Yalçın, TTB'nin koronavirüs veri rakamlarıyla oynadığını ve sağlık camiasının bu konudaki çabalarını baltalamaya çalıştığını söyleyerek, "'Tıbbi atık' haline gelen Tabipler Birliği’nin Covid-9 salgını hakkında verdiği gündelik rakamlar o kadar şişirilmektedir ki bunlar hastalığın yayılma sürecinde erişilen gün sayısıyla çarpıldığında sadece Ankara’da milyonlarca hasta tablosu varmış gibi görünmektedir. Oysa Covid-19 ile mücadelede Türkiye’nin bütün dünyada takdir gören başarılarını yok göstermek, sadece hükümete değil; sağlık çalışanlarına bühtandır, ihanettir. Bu uğurda hayatını kaybedenlere saygısızlıktır" dedi. 

    "Covid-19 ile mücadele yerine devletle savaşmak; sağlık camiasının emeğine saygısızlıktır, edepsizliktir. Onların; aylarca gün yüzü göremeden, ailelerinden ve sevdiklerinden izole bir ortamda, ölümle burun buruna sergiledikleri alkışlanacak fedakârlık ve cesareti görmezden gelmektir" diyen Yalçın, TTB'nin Marksist üyelerden ibaretmiş gibi gösterildiğini öne sürerek şunları kaydetti: 

    "Tabipler Birliği; sağlık camiasına fitne tohumları serperek başarılı, kahraman ve çalışkan doktorlarımızın halk sağlığı adına sunduğu hizmete zarar vermekte, onları kendi Marksist üyelerinden ibaretmiş gibi göstermektedir. Sağlık ordusu Tabipler Birliği yöneticilerinden ibaret değildir. Yüz binlerce sağlık çalışanı, bunların ne mal olduğunun bilincindedir. Hatta üyelerinin çoğunluğunu oluşturan sağduyulu doktorlar, birlik yönetiminin hangi karanlık mahfillere hizmet verdiğini iyi bilmektedir. Tabipler Birliği hem doktorların mesleki yeminine sadakatsizlik, hem de yüz binlerce sağlık çalışanına ihanet etmektedir. Artık bu Marksist yuvasının dağıtılmasının, en azından mesleki tekelinin kırılmasının zamanı gelmiştir. Akla en uygun olan şey, sağduyulu doktorlar ordusunun Marksist azınlığı temsil eden Tabipler Birliğinin tekelinden kurtarılarak özgür ortamda hak ve çıkarlarını savunabilecekleri başka bir meslek odası oluşturabilmelerinin önünün açılmasıdır." 

    'MHP Türklük davasının çelik yumruğudur'

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TTB hakkındaki açıklamalarının bazı kişiler tarafından çarpıtıldığını öne süren Yalçın, "Bu arada bazı terbiye yoksunu ve izansızların, Genel Başkanımız Sayın Bahçeli’nin Tabipler Birliği hakkındaki açıklamalarını fedakâr sağlık çalışanlarının bütününe yönelik gibi göstermeye çalıştığını görüyoruz. MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin korona virüs salgınıyla mücadele dolayısıyla sağlık çalışanları hakkında yaptığı paylaşım ve açıklamalar ortadayken, kendisi ve partimiz aleyhinde algı oluşturma çabası boşunadır. Sayın Bahçeli; sağlık çalışanlarının genel sorunlarıyla sadece koronavirüsle mücadele döneminde değil, her zaman yakından ilgilenen ve onların fedakârca verdikleri hizmeti daima takdirle dillendiren bir siyaset adamıdır" ifadelerini kullandı. 

    Yalçın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da eleştirerek şunları söyledi: 

    "Sayın Genel Başkanımızın Tabipler Birliğinin kapatılması yönündeki açıklamasına Temel Karamollaoğlu’nun kahkahalarla verdiği tepki ise CHP’nin kollarında SP’nin başının düştüğü zilletin hazin fotoğrafıdır. Sosyal medyada “MHP kapatılsın!” çığlıkları paylaşan “komsomol” ve “komsomolka” taslaklarına da bir çift sözümüz var: MHP; millet iradesinin siyasetteki iz düşümü, Türklük davasının çelikten yumruğudur. Onu kapatmaya hiçbir beşerî güç teşebbüs dahi edemez.”

    MHP lideri Devlet Bahçeli dün TTB’nin kapatılması için bir çağrı yapmış, konu sosyal medyada da en çok tartışılan başlıklardan biri olmuştu.

     

    Etiketler:
    MHP, CHP, Temel Karamollaoğlu, Koronavirüs, Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB, Devlet Bahçeli, Semih Yalçın
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