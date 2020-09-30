Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Terter kentine top atışı gerçekleştirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, sabah yerel saatte 08.00'de başlayan saldırıda, sivil altyapının zarar gördüğü belirtildi.
Açıklamada, ilk belirlemelere göre sivil halktan yaralıların olduğu kaydedildi.
Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentine top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, sabah yerel saatte 08.00'de başlayan saldırıda, sivil altyapının zarar gördüğü belirtildi.
Açıklamada, ilk belirlemelere göre sivil halktan yaralıların olduğu kaydedildi.
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