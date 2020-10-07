HDP Eş Genel Başkanı Sancar: AKP partimizi kapatmanın siyasi maliyeti yerine kilitlemeyi tercih edecektir

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halk TV'de Şirin Payzın'ın 'Muhalefet Liderleri Konuşuyor' programında HDP'yi kapatmak isterlerse bunun hukuken zor olmadığını, ama siyasi maliyeti nedeniyle tercih etmeyebileceğini, bunun yerine HDP'yi hareket edemez hale getirmek, kilitlemek isteyeceğini ifade etti.

Sancar "Türkiye'de yargının durumu ortada. Savcıları asla itham etmiyorum. Ama iktidarın hangi yöntemlerini kullandığını biliyoruz. Anayasa Mahkemesi'nde dava açılır. AYM'nin baskı ve şantaj altında olduğunu son günlerde görüyoruz. HDP'nin kapatılması sürpriz olmaz. İktidar şimdilik bu yolu işletmek istemiyor. Bunu siyasi maliyeti olur. Hem uluslararası alanda hem de içte tepkileri olur. Daha az maliyet yaratacak, fiilen etkisiz hale getirecek bir yöntemi benimseyebilir. AKP bir de parti kapatılmasına karşı olduğunu söyleyerek geldi. Kendi seçmeninin hafızasında bu silinmemiştir. HDP'yi kilitlemeyi deniyor. Kapatmaya karşı B planımız var. HDP kapatılsa da kapatılmasa da bu iktidara seçimle kaybettirecektir" dedi.

Sine-i Millet sorusunu da yanıtlayan Sancar, "56 milletvekili çekilse iktidarı etkileyecek midir? Eğer parlamenter sistemde siyaset yapmayı imkansızlaştırıyorsa bu bütün muhalefetin sorunudur. Bu bütün muhalefetin gündemi olursa HDP bunu değerlendirir. Bu seçeneğin iktidarı erken seçime zorlayıp zorlamayacağı da belli değil" diye konuştu.