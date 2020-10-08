Tacikistan Başkonsolosluğu’ndan Türkiye’deki vatandaşlarına seçim duyurusu

Tacikistan halkı, 11 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor. Seçimlere günler kala, Tacikistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul’da ikamet eden vatandaşlarına bulundukları şehirdeki oy kullanma noktalarına gitmeleri için çağrıda bulundu.

Başkonsolosluğun Sputnik’e ilettiği duyuruda “Tacikistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, 11 Ekim 2020 tarihinde Tacikistan Cumhurbaşkanı seçimlerinin gerçekleşeceğini saygıyla bildirmekten onur duyar. Bu kapsamda Yeşilköy, Halkalı Caddesi No: 14 adresinde bulunan konsolosluk binasına ve aynı zamanda Fatih Mahallesi’ndeki Büyük Paris Oteline seçim sandığı kurulacaktır” denildi.

Başkonsolosluk açıklamasında “İstanbul’da olan tüm oy hakkı bulunan vatandaşlarımızı sandık başına davet ediyoruz. Oy kullanma işlemleri diplomatik misyon ve Büyük Paris Oteli’nin binasında saat 08:00’de başlayıp 20:00’de sona erecektir. Oy kullanma işlemi pasaportunuz olmadan gerçekleşmemektedir” ifadelerine de yer verdi.