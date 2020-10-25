Erdoğan İYİ Parti'nin kuruluş yıldönümünü kutladı, Meral Akşener'e teşekkür etti

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin 3. kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada, "Biz bugünlere kolay gelmedik. Attığımız her adımda sesimizi kısmaya çalışanlar oldu" dedi. Bir mesajla İYİ Parti'nin kuruluş yıldönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Meral Akşener'e teşekkür etti.

İYİ Parti'nin 3. kuruluş yıldönümü İzmir'de düzenlenen etkinlikle kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun gösteri sunduğu etkinlikte, denizde vapurlardan meşaleler yakıldı.

Duvar'ın haberine göre, etkinlikte konuşan Akşener, İYİ Parti'nin yola çıkış amacının 'Millet' olduğunu belirterek, "İYİ Parti, doğruyu alkışlar, yanlışa sözünü esirgemez. Bize göre olması gereken budur. Bunu yadırgayanlar olabilir, ama bizim siyaset anlayışımız budur.Çünkü, bizim siyasetimizin öznesi millettir" dedi.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

- Bugün el ovuşturanlar, yarın büyük hayal kırıklığına uğrayabilir. Siyaset tarihi, gücü ve iktidarı sonsuz zannedenlerin hüzünlü hikayeleriyle doludur. Siyaset tarihi, aynı zamanda, 'Bitti' denilen anda, yeniden yazılan, başarı öyküleriyle doludur. İYİ Parti’nin öyküsü de işte böyledir. Bizim öykümüz, adaletin, demokrasinin, sorumlu siyasetin öyküsüdür. Bizim öykümüz, ummadığın bir zamanda, ummadığın bir yerlerden çıkıp gelen cesurların öyküsüdür. Bizim öykümüz, bir kutlu mücadelenin, bir büyük başarının öyküsüdür. Bizim öykümüz, büyük Türk Milleti’nin öyküsüdür.

- Biz bugünlere kolay gelmedik. Attığımız her adımda engellemek isteyenler oldu. Sesimizi kısmaya, yolumuzu kesmeye çalışanlar oldu. İftira atanlar, yalancılar oldu.

- Biz bu yola, zengin olmak için çıkmadık. Biz bu yola, kendimiz için çıkmadık. Biz bu yola, milletimiz için çıktık. Biz bu yola, Türkiye için çıktık. Ve aynı yolda, ilk günkü azimle, ilk günkü aşkla yürümeye devam ediyoruz. Onlar teker teker tarih olurken, biz büyümeye devam ediyoruz.

- Varsın onlar, kendilerini paralamaya devam etsin. Biz, ileriye bakacağız. Varsın onlar, dikkatimizi dağıtmaya çalışsın. Biz, milletimizle buluşacağız. Varsın onlar, durdurmaya çalışsın, biz, milletimizin sesi olacağız.

- İYİ Parti, doğruyu alkışlar, yanlışa sözünü esirgemez. Bize göre olması gereken budur. Bunu yadırgayanlar olabilir, ama bizim siyaset anlayışımız budur. Çünkü, bizim siyasetimizin öznesi millettir. O nedenle memleketi, ilçe ilçe, köy köy geziyoruz. Milletimizin derdini dinliyor, o dertlere çözüm üretiyoruz. Biz gezdikçe milletimizin İYİ Parti’ye gösterdiği ilgi her geçen gün artıyor. Ve görüyoruz ki o kutlu gün geliyor. Çünkü millet bizi çağırıyor. Bu çağrı, Türk siyaseti için yeni bir dönemin çağrısıdır. Bu çağrı, mutlu, zengin ve güçlü bir Türkiye’nin çağrısıdır. Bu çağrı, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin çağrısıdır. Biz o çağrıyı duyuyoruz. Milletimiz ilk sandıkta bize yetkiyi verecek. Biz de ülkemizi düze çıkartacağız.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’ye kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında Akşener’e teşekkür eden Erdoğan, “Bugün 3. yaşını kutlayan İYİ Parti’nin de 'önce millet-önce memleket' inancıyla bu sürece gereken katkıyı sunacağını inanıyorum” dedi.

Erdoğan, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Meral Akşener… Nazik davranışınız için teşekkür ediyor, İYİ Parti’nin 3. yaşını gönülden tebrik ediyorum. İzmir’imizin ve ülkemizin farklı köşelerinden kutlama programınıza iştirak eden vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Siyasi yelpazenin farklı kanatlarında ülkemize ve milletimize hizmet eden partiler Türk demokrasisinin zenginliğini ve gücünü gösteren en önemli kurumsal yapılardır. Türkiye çok partili hayata geçtiği 1950’den bu yana yaşadığı çeşitli yol kazalarına rağmen muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkma iradesinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Bilhassa son 18 yılda hayata geçirilen reformlar ülkemize demokrasinin kurum ve kurullarıyla yerleşmesine büyük katkı sağlamıştır.Vatandaşlarımıza birinci sınıf demokrasi kazandırma mücadelemiz TBMM’de temsil edilen siyasi partilerimiz destekleriyle devam etmektedir. Bugün 3. yaşını kutlayan İYİ Parti’nin de “önce millet-önce memleket” inancıyla bu sürece gereken katkıyı sunacağını inanıyorum."