Sözcü yazarı Zeyrek: Erdoğan, Anadolu Ajansı’nın Albayrak’ın istifa haberini yapmasına karşı çıkmış

Zeyrek yazısında, "Albayrak'ın danışmanları normal zamanlarda 'muhalif' diye etiketleyip muhatap dahi olmadıkları gazetecilere bile 'istifa doğru' bilgisini ulaştırırken AA'ya bu bilgiyi vermediler mi? Tabii ki verdiler. Hatta Anadolu Ajansı'nın bir an önce istifa haberi geçmesi için görüşmeler yaptılar. Ancak Anadolu Ajansı yöneticileri Cumhurbaşkanlığı'ndan teyit almadan haberi geçmediler. Ajans yönetiminin iletişimde olduğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, AA yönetimine 'bizden haber bekleyin' bilgisini verdiler. Öğrendim ki bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın haber yapmasına karşı çıkmış" ifadesini kullandı.

Zeyrek yazısında şunları kaydetti:

"Ben bu bilgileri ilk duyduğumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konunun haber yapılmasına “istifayı reddetme ihtimali” nedeniyle karşı çıktığını düşünmüştüm.

Ancak biraz daha soruşturunca, Erdoğan'ın asıl kaygısının başka olduğunu anladım.Anımsarsınız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da benzer bir şekilde sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyurmuş, konu medyaya yansıyınca, önce sosyal medya üzerinden, sonra AK Parti ve MHP tabanlarından, hatta MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı'na çok güçlü bir “istifayı kabul etmeyin” çağrısı gelmişti. Erdoğan da Soylu'nun istifasını reddetmişti.

Albayrak'ın benzer adımı medyaya geniş bir şekilde yansısaydı, peşi sıra da AK Parti ve MHP tabanından “istifayı reddet” kampanyası gelebilirdi. Cumhurbaşkanı bu durumu öngörmüş olsa gerek, “bu yöntem yol haline gelmesin” düşüncesiyle haber yapılmasını istemedi. Hükümete yakın medya istifayı haberleştiremeyince, Albayrak AK Parti ve MHP tabanından beklenen “istifayı kabul etmeyin, geri alın” desteğini bulamadı."